CCOO i UGT anuncien una vaga general al sector del transport per carretera a l'octubre

CCOO i UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general al sector del transport per carretera per a la segona quinzena d'octubre. Els sindicats convoquen l'aturada per denunciar el "bloqueig sistemàtic" de l'avançament de l'edat de jubilació als conductors professionals per part de patronals i govern espanyol. "El sistema legal a Espanya recull la possibilitat d'avançar la jubilació mitjançant la jubilació parcial i el mecanisme de coeficients reductors per raó d'activitat, però cap d'ells s'acaba de fer efectiu en el cas dels conductors de vehicles pesants", han lamentat CCOO i UGT, que han recordat que porten esperant des del 2011. "Després de 13 anys, l'expedient no s'ha resolt i continua al calaix", han etzibat els sindicats.

CCOO i UGT igualment retreuen la dificultat per accedir a la jubilació parcial per part dels conductors professionals. "És evident que si l'accés a la jubilació parcial depèn de la concessió de l'empresa i aquesta dobla els seus costos de Seguretat Social concedint-la, les sol·licituds es deneguen per àmplia majoria i el sistema no serveix", han apuntat el sindicats. "Venim sol·licitant que se'ns apliquin les mateixes regles que s'apliquen a la indústria manufacturera i tampoc ens les concedeixen", han posat sobre la taula els sindicats, que també han retret a l'executiu espanyol que no faci cas de les resolucions aprovades al Congrés dels Diputats sobre la jubilació anticipada dels conductors professionals i el "menysteniment" de la manifestació del 7 de juny.

"Tot val per bloquejar l'accés a la jubilació anticipada dels conductors professionals, des d'argúcies burocràtiques fins a l'incompliment de compromisos polítics", han insistit CCOO i UGT, que han decidit convocar aquesta aturada general del transport per carretera a finals d'octubre. "És també una vaga contra les patronals del transport perquè són responsables directes de les nostres condicions de treball i de garantir la seguretat i salut de les persones conductores", han volgut deixar clar els sindicats. "Fem una crida a totes les persones treballadores del transport per carretera i a totes les organitzacions per paralitzar el país", han conclòs CCOO i UGT.