La inflació anual baixa sis dècimes al juliol fins al 2,8%, segons l’indicador avançat de l’INE

La taxa d’inflació anual s’ha moderat sis dècimes al juliol respecte i s’ha situat en el 2,8%, segons les dades de l’indicador avançat publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Fa un any, l’IPC se situava en el 3,4%.

Aquesta evolució es deu principalment a una disminució més pronunciada dels preus de l’electricitat que al juliol passat i a la baixada de l’alimentació respecte a l’augment de fa un any. A més, també hi contribueixen uns preus de l’oci i la cultura que pugen però a un ritme més baix que al 2023. La inflació subjacent, que no té en compte alimentació i energia, baixa dues dècimes fins al 2,8%. D’altra banda, la inflació mensual se situa en el -0,5% al juliol respecte al mes de juny.