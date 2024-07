La Moianesa es prepara per celebrar 145 anys fabricant pasta artesanal

Anar sempre una passa per davant de la resta. Aquesta ha estat la fórmula que ha utilitzat l’empresa La Moianesa, especialitzada en la producció artesanal de pasta, per fer camí als 145 d’història i reptar els grans fabricants. Amb un segell identitari definit que es basa en la innovació i la qualitat, la companyia, amb seu a Moià, al Camí de la Planella, fabrica uns 900.000 quilos de pasta l’any, de les quals el 85% són dietètiques que es venen sota altres marques, i factura quasi 2 milions d’euros.

Els inicis d’aquesta empresa familiar, que ja ha arribat a la cinquena generació, es remunten a finals del segle XIX, concretament el 1880, al carrer del Comerç, on actualment hi ha la seva botiga, Cal Ros. En aquell moment van néixer molts petits obradors arreu de Catalunya, entre els quals va destacar La Moianesa, que ha esdevingut un referent en pasta ecològica i integral. A més, segons explica Jordi Soler, CEO de l’empresa, van ser pioners en fabricació de pasta ecològica. De fet, disposen de la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). «Som la inscripció 199 de més de tres mil que l’ostenten», detalla el responsable de la companyia.

Al segle XX van començar a augmentar els competidors d’un producte que va tenir els primers èxits a Itàlia. Aquest fet va comportar que el 1979 del petit taller familiar del centre de Moià es traslladessin a l’actual centre de fabricació per continuar subsistint. «Dels 80 fins als 2000 hi va haver un tancament constant d’empreses», comenta Soler.

La seva salvació va ser la capacitat per treure pastes innovadores que marquessin la diferència. L’aposta revolucionària per la pasta dietètica amb més fibra, integral i sense gluten pels esportistes va ser la clau de volta per arribar al segle XXI. «Sempre hem anat una passa endavant per produir productes innovadors», emfatitza el CEO d’una empresa la qual el 60% que produeix és ecològic.

El mercat de l’empresa se situa principalment a Catalunya. «La marca «La Moianesa» amb tota la gamma de pasta clàssica es ven a botigues i petits comerços de proximitat. A la nostra marca només fem el 10% del que venem. Fem pasta a la carta a la mida pel client i que no fan els grans fabricants», especifica el responsable de l’entitat familiar. Així i tot, la competència en un món tan globalitzat ha tingut les seves repercussions. «Amb la nostra infraestructura no podem competir. Com a empresa petita busquem competir per qualitat i diferenciació». La Moianesa està formada per una dotzena de treballadors, però Soler està orgullós d’aquesta tipologia de negocis. «Les pymes de 10 o 12 treballadors quedem amagades, però som les que tirem el país endavant».

L’empresa elabora principalment pastes alimentàries de blat dur 100% amb una proteïna suficient per garantir una pasta consistent i de qualitat. Entre els elements destacats del procés de producció hi ha l’assecat a baixa temperatura que dona a la pasta un gust i textura similar a la pasta freda després de la cocció. Un producte de «qualitat» que per gaudir-lo només fa falta «un raig d’oli».

Pel que fa als productes més exitosos, Soler en destaca les següents: «En pasta clàssica, els més venuts són els macarrons i espaguetis. En especialitats tenen molt èxit els espaguetis amb tinta de sípia, les tallarines amb espinacs i les pastes de colors per a amanides d’Estiu».

Així mateix, darrerament han incorporat pastes 100% de llegums ecològics en diferents marques presents als lineals de les botigues especialitzades en productes ecològiques. Una novetat més que marca el camí a seguir d’una empresa que té a tocar els 145 anys i afronta amb garanties el centenar i mig.