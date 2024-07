El fenomen «bubble tea» arriba a Manresa: el primer local que ven te amb perles obre portes al Passeig

Manresa compta des de principis de juliol amb el primer local especialitzat en Bubble tea. “Bubble què??” 'Bubble tea'. Traducció literal: te amb perles. Yikou va aixecar la persiana el passat 8 de juliol al número 54 del Passeig Pere III i és el primer local en vendre a la capital del Bages aquest invent taiwanès de finals dels anys 80 amb estatus de fenomen global que s'ha convertit en la beguda dels millennials.

Precisament, "el 90% dels clients habituals són joves, amb edats compreses entre els 15 i els 35 anys" explica Lorena Zhu, responsable del negoci. Després d'haver estudiat economia a l'UB i veure que no trobava feina relacionada amb els seus estudis, Zhu va començar a fer pastissos i a preparar 'bubble tea' a la cuina de casa seva. "El meu avi era cuiner professional i, malgrat que jo no sé cuinar, la pastisseria si que m'interessa" relata la jove.

Després de la covid, Zhu va marxar a la Xina per a formar-se en l'elaboració del te amb perles. La beguda ha esdevingut una de les més populars de Taiwan des de finals dels anys 80, quan Liu Ha-Chie, la propietària d'una botiga de te, va començar a ficar boles de tapioca -fetes amb gelatina que cauen, pel seu pes, al cul del got- dins de begudes fredes. L'invent es va fer molt conegut en tot el país i va traspassar fronteres fins a convertir-se en una de les begudes de moda dels últims anys. A Barcelona, el fenòmen va aterrar fa una dècada, però no ha estat fins després de la pandèmia que ha guanyat pistonada.

"Tinc amigues de la ciutat que sempre em preguntaven perquè no hi havia cap negoci d'aquest tipus a Manresa, quan ja n'existeixen a Barcelona" diu Zhu. A la capital catalana, segons comptabilitza la jove, ja hi ha una quinzena d'establiments que venen 'bubble tea'. A Manresa, fins ara, no hi havia cap.

L'interior de Yikou / Alba Diaz

Després de tres setmanes amb la persiana aixecada, Zhu assegura que el negoci ja té una clientela habitual. "Veiem un interès en la gent, hi ha qui repeteix i porta els seus familiars a provar". Zhu garanteix que a la gran majòria dels clients els agrada el te amb perles, però també es troben amb qui no està acostumat a prendre te i es mostra més reticent. " A la Xina consumim més te que cafè, però a l'occident és el contrari. Aquí tenim clients que ens pregunten per cafè, però de moment no en fem" relata i afegeix que l'obertura del local "és una oportunitat perquè la gent conegui una mica més la varietat de tes".

Però, què és realment el te amb perles? És una beguda de te dolç aromatitzada amb boletes de tapioca endolcides amb mel o xarop de glucosa. A la carta del local manresà hi ha set varietats diferents. La clàssica és el te amb llet i boletes de tapioca, tot i que també n'hi ha una de més nova que barreja te amb fruita. Depenent de la varietat escollida, es combina amb diferents toppings i es pot triar entre cinc temperatures diferents.

A Yikou, els 'bubble tea' tenen un preu que oscil·la entre els 5 i 6 euros, segons la mida de l'envàs. La carta del negoci manresà es completa amb un assortiment de pastissos tradicionals de la cuina asiàtica.