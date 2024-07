José Luis Gil, director general de Gasos Renovables de Naturgy: «Totes les calderes estan preparades per funcionar al 100% amb biometà»

Els gasos renovables, especialment el biometà, estan cridats a jugar un paper estratègic en la transició energètica. José Luis Gil, director general de Gasos Renovables de Naturgy, ens explica com aquesta font d’energia contribueix a la descarbonització de les ciutats i suposa un estalvi per a les llars.

Actualment la indústria juga un paper fonamental en el procés de descarbonització d'Espanya en representar el 25% de les emissions directes del país. ¿Per què des de Naturgy reclamen una 'neutralitat tecnològica' per avançar en la transició energètica?

A Naturgy creiem que per assolir d'una manera eficient l'objectiu de neutralitat d’emissions el 2050, que és el nostre compromís, hem de considerar totes les opcions que hi ha actualment disponibles amb zero emissions, sense descartar-ne cap. Així ho defensa també un informe elaborat per Deloitte, juntament amb la nostra Fundació, que es presentarà ben aviat: no cal renunciar a cap tecnologia, i cal analitzar totes les alternatives que siguin madures i viables econòmicament.

En aquest sentit, els gasos renovables, especialment el biometà, juguen un paper clau, ja que són una alternativa de descarbonització eficient i competitiva. El biometà, un gas obtingut a partir del tractament de residus i amb condicionals similars als del gas natural, es pot distribuir a través de la xarxa de gas ja existent sense haver de fer inversions, ni en xarxes ni en equips de consum, cosa que el fa idoni per a consums empresarials i domèstics.

La indústria és fonamental per assolir els objectius d'Espanya de reducció d’emissions. Les associacions industrials i les empreses tenen un alt nivell de compromís amb aquest objectiu, però reclamen alhora suport regulatori que acompanyi les seves inversions. La indústria necessita fórmules que permetin descarbonitzar sense perdre competitivitat, i els gasos renovables ho permeten.

¿Què són els gasos renovables i per què jugaran un paper rellevant en el mix energètic a curt termini?

El gas renovable és un tipus d’energia que s’obté a partir del tractament dels residus urbans, agrícoles, ramaders i de la indústria agroalimentària, així com de la depuració de les aigües residuals.

Els gasos renovables són una de les oportunitats més grans en matèria d'energia renovable que tenim com a país. I tindran un paper clau en la transició energètica a Espanya pel fet que tenen molts avantatges: permeten diversificar les fonts d'energia i augmentar l'autonomia energètica, perquè poden consumir-se al mateix país on es produeixen, i facilitar que Espanya en disminueixi la dependència energètica; redueixen emissions contaminants de forma eficient i són fàcils d’emmagatzemar. Espanya és el país de la UE que té la ràtio potencial més gran de biometà sobre consum de gas natural.

En concret, el biometà es perfila com una de les grans claus en la reducció d’emissions, ja que, en tenir qualitats similars al gas natural, es pot distribuir a través de la infraestructura gasista existent i emprar-se en llars, indústries i comerços.

José Luis Gil, director general de Gasos Renovables de Naturgy / Naturgy

¿Què està fent Naturgy per aconseguir el seu objectiu de ser líder en l’impuls dels gasos renovables?

La companyia està ben posicionada per aprofitar l'oportunitat que ofereixen els gasos renovables per avançar cap a la descarbonització i està disposada a desplegar importants inversions i recursos en aquest negoci. Tenim una decidida aposta per la innovació i una estratègia ben definida per als gasos renovables que ja hem començat a materialitzar; de fet, hem creat una Direcció General específica per fer-ho.

A Naturgy tenim un model de desenvolupament basat en la col·laboració multisectorial i les aliances. El Grup gestiona una àmplia cartera de projectes a tot el territori en diferents fases de desenvolupament i compta amb tres plantes de biometà pròpies en marxa que ja estan injectant biometà a la xarxa de distribució de gas.

La companyia ha liderat la injecció de biometà a la xarxa de distribució de gas d’Espanya. De cara al futur, al llarg del 2025 esperem disposar d’una capacitat de 100 GWh/a de biometà per a la venda als nostres clients (l’equivalent al consum de 20.000 famílies), que el 2026 podria multiplicar-se per 5. L'objectiu últim de Naturgy és ajudar els nostres clients a descarbonitzar el consum energètic sense que hagin d'assumir costoses transformacions, permetent utilitzar el tipus d'energia que encaixi millor en els seus processos productius.

¿Per què el biometà pot jugar un paper clau en una descarbonització eficient i competitiva?

El biometà és un actor clau per a la descarbonització de tots els sectors de l'economia. El sector energètic, per l'ús d'una energia descarbonitzada que es pot fer servir en indústries, habitatges, comerços o mobilitat. Però també altres sectors, com el dels residus, en evitar les emissions de metà degudes a una gestió inadequada d'aquests residus, o dels fertilitzants orgànics, en ser aquest altre producte generat en el procés.

Per tant, el biometà és l’alternativa de descarbonització mediambiental més sostenible, econòmicament i socialment, perquè significa emissions netes negatives, economia circular i reducció de residus. La confiabilitat, adaptabilitat, impacte ambiental, universalització del seu ús i les contribucions econòmiques converteixen el biometà en un element vital per a un futur pròsper amb una energia més sostenible i segura.

¿El biometà ja és una alternativa real per als consumidors? ¿Els gasos renovables ja poden circular per l'actual xarxa de gas natural?

El biometà ja és una realitat, és una tecnologia madura i fiable. A més, el biometà no requereix cap tipus d’adaptació ni de la infraestructura gasista, ni del transport ni de la distribució fins a les nostres cases: és 100% compatible amb els equips amb els quals ja comptem. Això el posiciona com una opció rellevant per a la descarbonització del parc d’edificis a tota la UE. Amb el 30% del potencial de biometà que hi ha a Espanya podríem descarbonitzar tot el parc d’habitatges d’Espanya sense que els propietaris hagin d’afrontar cap cost.

¿Per què les calderes que tenim a les llars poden ser clau en la descarbonització de les llars?

La caldera de condensació amb biometà és la millor manera i la més barata de descarbonitzar les llars, i avui dia totes les calderes estan preparades per funcionar al 100% amb biometà.

El gran avantatge d'aquest gas renovable és no requereix cap inversió per al seu ús en les actuals calderes domèstiques, ja que té qualitats similars a les del gas que es fa servir actualment. Això significa zero cost per als usuaris, i avui dia totes les calderes estan preparades per funcionar amb biometà. Perquè els lectors es facin una idea: tan sols amb una tercera part del potencial de biometà que existeix a Espanya podríem descarbonitzar completament el parc d'habitatges d'Espanya sense que els propietaris hagin de fer front a cap cost.

Últimament s’ha parlat sobre una futura i hipotètica prohibició de les calderes de gas, però la nova directiva d’eficiència energètica de la Comissió Europea no les prohibeix ni obliga a la seva substitució, només diu que han de poder funcionar amb un substitut renovable. En el cas del biometà, la composició és la mateixa, l’única diferència és l’origen abans fòssil i en el futur d’origen renovable.

José Luis Gil, director general de Gasos Renovables de Naturgy / Naturgy

Espanya té un gran potencial com a país productor de biometà, que podria cobrir la demanda final actual de gas natural i, a més, estalviar l'emissió de 8,3 milions de tones de biometà. ¿Hi ha països com França o Dinamarca que han apostat fort pel biometà. ¿Per què encara no s'està aprofitant aquest potencial? ¿Quines són les grans dificultats?

Tenim un gran risc actualment: perdre l'oportunitat de desenvolupar el biometà. Espanya necessita ser més ambiciosa en aquest àmbit, i impulsar veritablement el seu desenvolupament. Tot i el gran potencial productor d'Espanya, tenim molt retard davant d'alguns veïns europeus: França en té més de 400 plantes en operació, Alemanya més de 200, Regne Unit, més de 100…. A Espanya només n’hi ha una desena. Necessitem incentius a la inversió i regulació, perquè el biometà és la gran oportunitat que ha d'aprofitar Espanya en el camp de les energies renovables per aconseguir una energia més neta, segura i assequible.

¿Per què el biometà pot ser impulsor de l’economia en l’àmbit rural?

Aquest gas renovable promou lʻeconomia circular amb lʻoptimització dels residus, la creació de llocs de treball i el desenvolupament de les zones rurals. A més, redueix els problemes de la gestió de residus, ja que permet aprofitar multitud de residus, baixa les emissions, i atrau inversió en sectors primaris i rurals. Finalment, i no és un efecte menor, ajuda a crear ocupació i millorar la competitivitat a zones rurals.

No podem oblidar que el seu desenvolupament està íntimament lligat al món rural: els residus ramaders i agrícoles són una de les principals matèries primeres per a la seva producció. El desplegament d'aquest potencial enorme no només aportaria una gran riquesa a l'economia, sinó que contribuiria a solucionar dos grans reptes: la gestió eficient dels residus i el repte de la despoblació rural.

Moltes vegades la gestió dels residus és un impediment per al creixement de moltes instal·lacions del sector primari. Al meu entendre, si el sector del biometà és capaç d'ajudar a la gestió dels residus, facilitarà el creixement del sector primari.

El pla RepowerEU va establir un objectiu de producció de 35 TWh el 2030 a Espanya. ¿Som al camí d’aconseguir-ho? ¿Quins són els reptes?

Espanya compta amb un gran potencial per al seu desenvolupament, amb 160 TWh/any, equivalent 40% de la demanda de gas del país. A més, desenvolupar el potencial de biometà a Espanya suposaria un estalvi de fins a 4.000 milions d’euros per als consumidors per la reducció de les compres a països tercers. L'oportunitat que Espanya pugui disposar d’energia verda en condicions avantatjoses de cost serà un element clau per a la reindustralització del país. Però cal materialitzar aquest potencial i fer una gran aposta de país transversal, a la qual potser Espanya no hi està acostumada. És necessari un alineament de l'Estat, les comunitats autònomes, i els Ajuntaments, però també des del punt de vista d'Energia, Medi ambient, Agricultura, Ramaderia, Ordenació del territori, etc.