El Nou Marbà tanca i el seu responsable dirigirà el restaurant de The Club Padel

Han estat uns dies difícils, però Marc Font (Manresa, 1986) veu amb esperança el futur. Font, expert en gestió a la restauració, oferirà avui els últims serveis al restaurant Nou Marbà de la plaça Bages després que el seu soci i cuiner de l’establiment li comuniqués fa un parell de mesos que deixava l’empresa, amb encara no tres anys de vida. Però «es tanquen portes i s’obren finestres», diu Font, i amb l’adéu del Nou Marbà ha dit sí a la proposta de dirigir el restaurant de The Club Padel, que ha assumit el grup Sielu en associació amb Font.

El restaurant de l’antic Club Tennis Manresa vol ser un espai gastronòmic de cuina de mercat i plats a la brasa. No obrirà portes fins a l’octubre, perquè Font necessita temps per organitzar l’equip del local i donar forma definitiva a la proposta, que encara no té nom. Però «farem soroll», avisa Font.

Marc Font va formar-se en hostaleria a Girona, però la seva autèntica escola, assegura, van ser els set anys a la sala del Celler de Can Roca i i els quatre anys de maitre a l’ABaC del manresà Jordi Cruz. Després vindrien vuit anys a Xina, dirigint un grup de tres restaurants a Pequín. L’abril del 2020 va tornar a Manresa, decidit a emprendre el seu propi projecte. Un any i mig més tard obria el Nou Marbà, que ara lamenta haver d’abandonar perquè no ha trobat un relleu al seu soci que pogués mantenir el nivell de la cuina de l’establiment. Va ser llavors que el responsable del grup Sielu, Jordi Cortès, «client i amic», diu Font, li va proposar afegir-se a de The Club Padel, un repte «il·lusionant», que arriba en un moment de transformació de l’antic club de tennis. «Per localització, per l’espai, per la terrassa de postal és un lloc excepcional», diu Font, que després d’unes setmanes de «reflexió», entomarà el nou projecte amb la voluntat de mantenir el bagatge del Nou Marbà. «Hi hem tingut una clientela fidel, que ens ha donat una resposta molt positiva. I això dona molta energia per al que vindrà», diu Font, que espera poder aplicar a The Club Padel l’aprenentatge rebut dels Roca («la complicitat, el saber entendre el personal»), Cruz («la constància per arribar a un objectiu») i els anys al llunyà destí xinès. n

