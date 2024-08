IAG aparca la compra d’Air Europa per les exigències imposades per la CE

IAG, l'empresa matriu d'Iberia, ha comunica aquest dijous la seva decisió d'aparcar l'operació per comprar el 80% d'Air Europa a Globalia per les exigències imposades per la Comissió Europea (CE). Segons ha indicat la companyia a la CNMV, el seu consell d'administració ha arribat a la conclusió que, en l'entorn regulador actual, continuar amb l'operació no aportaria cap benefici als accionistes. Aquesta decisió li costarà cinquanta milions d'euros, que IAG haurà de pagar a Globalia per aturar la transacció. Tot i això, la firma continuarà mantenint la seva participació minoritària del 20% a Air Europa, adquirida l'agost del 2022.

"Creiem que aquesta és la millor decisió per protegir els interessos dels nostres accionistes. IAG continua compromesa amb la seva estratègia, que inclou competir eficaçment des del seu hub de Madrid, una estratègia que dona resultats positius. Continuarem desenvolupant la nostra presència a Madrid de manera que el hub pugui competir amb els aeroports més grans d'Europa", ha indicat el conseller delegat de la firma, Luis Gallego, en fer pública la decisió.

Fonts de la companyia destaquen que les exigències de la Direcció General de Competència de la CE per donar llum verda a l'operació eren "tan altes" que deixa de tenir sentit empresarial per a Iberia seguir amb la compra. "Per tant, hem decidit no tirar endavant", apunten.

Des d'IAG recorden a més que la companyia havia ofert cedir fins al 52% de les freqüències que ara mateix opera Air Europa, de manera que cap de les rutes en què la Comissió havia identificat problemes de competència no es quedava sense un tercer operador. "Tot això ha estat insuficient per a la Comissió, i per això la compra d'Air Europa deixa d'estar entre els nostres objectius", agreguen.

Des del grup, que integra també British Airways, lamenten la negativa de Brussel·les a acceptar aquesta proposta que, al parer seu, garantia els drets dels consumidors, permetria als clients tenir connexions directes amb l'est del planeta i animava la competència entre els hubs del nord i del sud d'Europa.

"Altres operacions de consolidació del sector aeri acaben de ser aprovades a Europa i creiem que la nostra proposta reunia totes les condicions per haver seguit el mateix camí", conclouen. De fet, els darrers anys el continent ha presenciat altres grans operacions al mercat aeri, com les aliances o fusions entre la pròpia Iberia i British Airways, la d'Air France i l'holandesa KLM o la de Lufthansa i Austrian Airlines.