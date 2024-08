L’enginyeria tècnica és la feina més atractiva al Bages

Enginyer tècnic, seguit de professor universitari i superior, especialista en bases dades i xarxes informàtiques, analista de gestió i organització i analista de sistemes són les cinc ocupacions més atractives del mercat laboral bagenc, segons es desprèn de l’última versió de l’eina «Treball per ocupacions», que elabora l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. En conjunt, les ocupacions vinculades al sector TIC continuen sent les més ben valorades a la comarca, tot i que respecte de l’edició de l’any passat l’enginyeria tècnica ha passat al primer lloc quan fa dotze mesos ni apareixia entre les deu ocupacions més ben posicionades al Bages.

Segons l’eina digital, en els darrers dotze mesos (fins al juny) es van signar 103 contractes d’enginyer tècnic (no s’hi inclouen enginyers agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i TIC), el que suposa el 0,2% del total comarcal. El 100% dels contractes van ser indefinits, mentre en el conjunt d’ocupacions al Bages aquest percentatge baixa fins al 42,4%. Les persones demandants no ocupades en algun dels darrers 12 mesos van ser 14, mentre que el percentatge de persones demandants no ocupades de molt llarga durada va ser del 7,1%, mentre la mitjana comarcal en qualsevol feina és del 25,1%.

En aquest període, el nombre de contractes d’aquesta ocupació a la comarca es va incrementar el 77,6% interanual, quan el conjunt d’ocupacions al Bages va experimentar una caiguda del 12,4%.

L’eina de l’observatori mostra el grau d’atractiu de les ocupacions, tant per a l’oferta com per a la demanda, mitjançant tres eixos: els contractes de treballs signats, la qualitat dels contractes i les persones que demanden aquesta feina a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat. Un índex sintètic global resumeix la situació de cada ocupació tant al conjunt del país com en cadascuna de les comarques. En el cas dels enginyers tècnics al Bages, l’índex és de 78 sobre 100. La puntuació més elevada al conjunt català, 78,5, correspon a especialistes de bases dades i xarxes informàtiques.

Al conjunt del país, les ocupacions més atractives són, a banda d’especialistes de bases dades i xarxes informàtiques, analistes de sistemes, enginyers (biomèdics, d’explosius, de materials, de seguretat o òptics), analistes de gestió i organització i supervisors de les indústries química i farmacèutica.

Al Berguedà, l’ocupació més atractiva és la de tècnic en emergències sanitàries, amb 51 contractes signats (un increment de gairebé el 42% interanual, quan el conjunt d’ocupacions a la comarca van retrocedir el 7,8%), l’11,8 % dels quals indefinits (amb una durada dels contractes de 12,5 dies), però sense demandants no ocupats de molt llarga durada. Un bon nivell quant a contractació, doncs, encara que la qualitat de la feina no tregui una molt bona nota.

A l Moianès, el primer lloc del rànquing d’ocupacions comarcal és per a altres treballadors d’obres estructurals de la construcció (que inclou acobladors d’elements prefabricats, muntadors de bastides i operaris de treballs a gran altura, entre d’altres), amb 5 contractes signats i el 80% de contractes indefinits (el 52,8% al total comarcal) i una durada mitjana dels contractes temporals de 90 dies. A l’Anoia, per la seva banda, l’ocupació més ben posicionada en l’eina de l’observatori és la d’operadors de màquines polidores i recobridores de metall, amb 37 contractes, el 81,1% dels quals indefinits (el 31,7%, el total de contractes comarcals).

En el cas del Solsonès, el primer lloc és per a peons agropecuaris , amb 25 contractes, el 96% dels quals indefinits. Per la seva banda, a la Cerdanya, l’ocupació més atractiva és la de peons agrícoles d’hortes i jardins, amb 99 contractes, el 77,8% indefinits.

Administratius i personal de neteja, els més buscats als Serveis Locals d’Ocupació al Bages Els Serveis Locals d’Ocupació del Bages que impulsa la Diputació de Barcelona van atendre el primer semestre 3.780 persones demandants d’ocupació i van facilitar 583 insercions laborals, amb una taxa d’inserció del 15,4%. El servei va atendre 466 empreses i va gestionar 481 ofertes de feina, segons les ofertes de feina publicades al web de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació. Els perfils més sol·licitats el primer semestre van ser perfils administratius amb atenció al públic (9,60%) i personal de neteja (7,50%), seguits per professionals del treball i l’educació social (4%) i peons de les indústries manufactureres (3,7%). Al Berguedà, es van atendre 635 demandants i es van facilitar 84 insercions, amb una taxa d’inserció del 13,2%. Els Serveis Locals d’Ocupació hi van atendre 141 empreses i van gestionar 284 ofertes de feina. Els perfils més sol·licitats a la comarca van ser venedors/es de botigues i magatzems (9,15%) i personal de neteja (7,39%). A l’Anoia es van atendre 3.022 persones i es van facilitar 461 insercions laborals. Els perfils més sol·licitats van ser personal de neteja (7,03%) i perfils administratius amb atenció al públic (6,76%). Al Moianès, per la seva banda, els perfils més sol·licitats el primer semestre van ser perfils administratius (7,75%) i auxiliars d’infermeria (6,27%).

