L'ocupació a Catalunya supera el màxim històric amb 3,83 milions de treballadors al juliol malgrat el repunt de l'atur

L'ocupació a Catalunya es manté a l'alça i torna a superar el rècord registrat el juny. Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el mercat laboral va superar els 3,83 milions de treballadors al juliol, 3.362 més respecte al mes passat (+0,09%). En comparació al juliol de l'any anterior, l'increment en el nombre d'afiliacions va ser del 3,4%, (+126.267 en termes absoluts). La millora en l'afiliació es produeix malgrat un lleuger repunt en el nombre d'aturats, que durant el mes de juliol van elevar-se fins als 327.219. Això suposa un augment del 0,71% (+2.317) en termes intermensuals, tot i que Catalunya es manté prop de les xifres d'atur registrat més baixes dels últims 16 anys.

L'evolució de Catalunya contrasta amb la del conjunt de l'Estat, on la creació d'ocupació aquest darrer mes de juliol es va frenar després de cinc mesos consecutius a l'alça. Segons les dades del ministeri, Espanya va registrar poc més de 21,38 milions d'afiliats, un 0,05% menys respecte al juny (-9.783 persones en termes absoluts).

Malgrat la millora, el ritme de creixement de l'afiliació a Catalunya s'alenteix. Durant el maig passat, el nombre d'inscrits a la Seguretat Social va incrementar-se un 1,12% en termes intermensuals, mentre que al juny ho va fer un 0,69%, i aquest juliol ho ha fet en un 0,09%.

Repunt de l'atur

Juntament amb les dades d'ocupació, el ministeri de Treball i Economia Social ha donat a conèixer les dades d'atur, que a Catalunya ha experimentat un lleuger repunt. El país va sumar 327.219 aturats, 2.317 més. En termes absoluts, Catalunya va ser la comunitat on més va augmentar l'atur.

Si es comparen les xifres amb el mateix període de l'any anterior, però, l'atur presenta millors dades. Respecte el juliol del 2023, el nombre de persones ocupades es va reduir en 4.037, un 1,23% menys. De fet, les darreres dades confirmen que Catalunya es manté prop de les xifres d'atur més baixes dels últims 16 anys.

L'atur torna a créixer al sector serveis

A diferència del darrer mes de juny, on les contractacions turístiques per la temporada d'estiu van donar un impuls al mercat laboral, el sector serveis es presenta en aquest mes de juliol com l'activitat que més va contribuir a fer incrementar l'atur. En concret, el nombre d'aturats procedents del sector serveis va incrementar-se en 2.256 persones a Catalunya, contrastant així amb la caiguda de 4.628 aturats corresponent al mes anterior.

També va créixer lleugerament la xifra de persones desocupades en els sectors de la indústria (+123) i la construcció (+245), mentre que l'agricultura (-41) va aconseguir resistir.

Girona, l'única demarcació que resisteix

Girona va ser l'única de les quatre demarcacions catalanes on l'atur va disminuir. Al juliol, la província va registrar un total de 28.474 aturats, un 0,43% menys respecte al juny (-122 persones) i un 2,14% menys en termes interanuals (-624).

Barcelona, per contra, va ser el territori on més va créixer l'atur en comparació al juny, concretament un 0,91% (+2.215 persones). A Lleida i Tarragona, per la seva banda, l'evolució va ser similar. A les comarques de Ponent l'atur va incrementar-se un 0,4% (+63 persones), mentre que a Tarragona ho va fer un 0,42% (+161 persones).

En comparació amb el juliol de l'any passat, però, tots els territoris catalans van millorar les seves xifres d'atur.

Més contractes

L'increment de l'afiliació a Catalunya també es va traduir en un augment pel que fa al nombre de contractes signats. Al juliol se'n van signar un total de 255.312, un 9,7% més que al juny (+22.663). En comparació amb el juliol de l'any 2023, això també representa una pujada del 4,3% (10.462).

Entre els nous contractes firmats, 105.712 va ser indefinits, és a dir, un 41,4% del total. La resta, un total de 149.600, van ser temporals.

Caiguda de l'atur a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, l'atur va caure en 10.830 persones al juliol i es va situar lleugerament per sobre els 2,55 milions de persones. Això suposa la sisena baixada consecutiva d'aquest any i una xifra -la del nombre d'aturats totals- que és la més baixa des del setembre de 2008.

El nombre d'individus inscrits al Servei Públic d'Ocupació de l'Estat (SEPE) al tancament del mes de juliol va ser un 0,42% inferior al juny i un 4,8% més baix en comparació al juliol de l'any passat.