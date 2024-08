Manresa encapçala la caiguda de la taxa d’atur entre les ciutats grans

Manresa va retallar 0,82 punts percentuals la taxa d’atur el mes de juny respecte del mateix mes de l’any passat. Aquesta caiguda és la més elevada entre les ciutats grans del país, de més de 50.000 habitants, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Amb tot, la taxa a la capital del Bages es mantenia el juny com la més alta entre aquest grup de poblacions, amb l’11,91%, tres punts i mig per sobre de la mitjana catalana (8,42%).

La retallada interanual de la taxa a Manresa el juny es va situar mig punt percentual per sobre de la caiguda general catalana (-0,35), amb la qual cosa la capital del Bages accelera en la reducció de l’atur registrat en relació al conjunt del país. El juny del 2023, la diferència de la taxa d’atur de Manresa era quatre punts superior a la de Catalunya, i respecte de la segona població amb la taxa més elevada, Santa Coloma de Gramenet, la distància era d’1,03 punts percentuals. Un any més tard, aquestes diferències s’han retallat en mig punt respecte del conjunt català i en 94 dècimes respecte de la segona població, Santa Coloma.

El juliol (encara no hi ha la taxa d’atur disponible corresponent a aquest mes) Manresa va tancar-lo amb un total de 4.434 persones aturades registrades, el 2,75% més que el mes de juny. Això suposa dos punts percentuals més que l’increment mitjà català (0,69%) de l’atur registrat. Respecte del juliol de l’any passat, la reducció de l’atur a la capital del Bages ha estat del 0,25%, el segon descens més baix de les ciutats grans del país, només per darrera de Cornella de Llobregat, i un punt per sota de la retallada global catalana (-1,25%).

En termes comarcals, el territori central va acabar el juliol amb 23.218 persones aturades registrades, l’1,29% més que el juny i l’1,34% menys que el juliol del 2023. L’augment intermensual ha estat pràcticament el doble que al conjunt del país (0,69%), mentre que la reducció interanual al territori central ha estat superior a la mitjana catalana (-1,25%).

Només l’Alt Urgell (-2,74%), la Cerdanya (-2,38%) i el Solsonès (-0,22%) han registrat descensos de l’atur respecte del juny . També hi ha hagut un lleuger descens a l’Anoia: 0,09%. Al Berguedà, l’increment ha estat escàs, el 0,68%, i ha estat més notable al Bages (2,33%) i al Baix Llobregat Nord (2,35%). El Moianès és la comarca on més ha crescut l’atur registrat en un mes, el 4,18%.

Respecte del juliol del 2023, l’atur ha baixat a totes les comarques centrals, excepte al Solsonès (+3,6%) i al Moianès (+2,5%). La baixada més notable interanual s’ha registrat a l’Alt Urgell (-4,13%), seguit del Berguedà (-3,28%) i la Cerdanya (-3,07%) . A l’Anoia, el descens ha estat del 2,33% i al Bages, de l’1,07%.

Les dades a Catalunya

En termes generals, el juliol l’atur ha experimentat un lleuger repunt a Catalunya. El país va registrar 327.219 aturats, 2.317 més. En termes absoluts, Catalunya va ser la comunitat on més va augmentar l’atur. Si es comparen les xifres amb el mateix període de l’any anterior, però, l’atur presenta millors dades. Respecte el juliol del 2023, el nombre de persones ocupades es va reduir en 4.037. Les darreres dades confirmen que Catalunya es manté prop de les xifres d’atur més baixes dels últims 16 anys. Quant a l’ocupació, a Catalunya es manté a l’alça i torna a superar el rècord registrat el juny. Segons les dades publicades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el mercat laboral va superar els 3,83 milions de treballadors al juliol, 3.362 més respecte al mes passat (+0,09%).