ProManresa premiarà la creació de cooperatives entre els joves

ProManresa, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa, ha creat el premi Iniciativa juvenil Cooperativa. El seu objectiu és potenciar l’Economia Social i Solidària (ESS) entre joves mitjançant la creació de cooperatives juvenils, tot facilitant l’adquisició de material per a la posada en marxa dels tres millors projectes que s’hi presentin.

El premi consisteix en tres vals de compra per a les tres millors iniciatives. Els tiquets tenen un valor de 1.500 euros per al millor projecte, 700 per al segon i 250 per al tercer. Els vals es podran bescanviar per material d’oficina i papereria, artístic i de manualitats, ordinadors, càmeres, reproductors i altres tipus d’elements informàtics, jocs, llibres o qualsevol altre tipus de material de papereria. Els diferents productes s’hauran de comprar en una cooperativa o empresa d’economia social i solidària a determinar per l’Ajuntament de Manresa.

El termini per presentar candidatures finalitzarà el proper 30 de setembre.

Per optar als premis, les iniciatives per crear aquestes cooperatives han de partir de grups formats per un mínim de quatre persones, totes d’entre 16 i 29 anys, i han de portar a terme activitats o serveis, de qualsevol sector, que satisfacin les necessitats de les comarques del Bages, el Moianès o el Solsonès. A més, les iniciatives han d’haver estat assessorades per l’equip de l’Ajuntament de Manresa – ProManresa o en el cas que no ho hagin estat, comprometre’s a rebre aquest assessorament i acompanyament, segons les bases del premi. També hauran de participar en un mínim de tres sessions formatives sobre cooperativisme, ESS o altres similars organitzades per l’Ajuntament de Manresa.

Per a la concessió del premi es valoraran diferents aspectes dels projectes, que podran obtenir una puntuació màxima de 10 punts. Així, es valorarà el seu grau de definició (2 punts), la vinculació amb el territori i la resta de societat civil organitzada (2 punts), la seva viabilitat (2 punts), el grau de coneixença i cohesió del grup (1 punt), l’impacte social, de gènere i ambiental del projecte a més de la incorporació de la visió comunitària (1 punt), la incorporació dels valors de l’economia social i solidària (1 punt) i finalment el grau d’heterogeneïtat i interculturalitat del grup (1 punt).