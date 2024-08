La Croissanteria de Cal Girona tanca temporalment per reobrir al setembre amb una imatge nova

Fa trenta-dos anys que La Croissanteria de Cal Girona va aixecar la persiana a Manresa. Els seus fundadors van obrir un forn de pa al barri de les Escodines, d’on es van moure posteriorment al barri de Cal Gravat, fins a arribar a l’establiment d’avui dia ubicat al carrer d'Amadeu Vives, 6, davant de l'institut Pius Font i Quer. Aquest dilluns, 5 d'agost, el negoci manresà tancarà portes per fer una renovació integral de l'espai i obrir a principis de setembre (amb data encara per definir) amb una nova imatge.

"La cafeteria i la botiga estàn separades per una paret, que tirarem avall per guanyar més espai" relata a Regió7 Sergi Girona, un dels propietaris del negoci familiar. L'objectiu de la reforma, la tercera que fa el forn d'ençà que va obrir al barri de la Parada, és "fer un canvi d'imatge", detalla Girona. Per aconseguir-ho, es durà a terme una ampliació de la zona de taules i del taulell de productes per poder encabir més varietat de brioixeria, entre altres modificacions.

"Ampliarem la gamma de brioixeria i pastisseria i canviarem la imatge del producte amb noves decoracions" remarca Girona. La Croissanteria de Cal Girona és coneguda per les seves creacions de gran format, com el croissant XL. Entre les últimes novetats incloses al seu taulell hi ha els New York Rolls (croissants rodons farcits), les Crookies (un dolç que combina galeta i croissant) i una amplia varietat de croissants farcits de diferents gustos.

"De croissants gegants, com a mínim, ens l'han demanat cent persones de fora de la ciutat" explica el propietari i revela que, l'any passat, van rebre l'oferta d'uns inversors per convertir el negoci en una cadena i portar La Croissanteria de Cal Girona a Sabadell, Terrassa, Barcelona i la Costa Daurada. Per ara, Girona es concentra en renovar el local que ja tenen, però, segons matissa, "no descarto obrir-ne més".

La inauguració de l'espai renovat està prevista per a principis de setembre, sense una data encara fixa, però que serà "abans que comenci el curs escolar", detalla el propietari.

Els treballs que transformaran La Croissanteria de Cal Girona aniran a càrrec de la dissenyadora Elena Guix, Vinylfast i Decornova. Per ara, el negoci ja ha compartit a través de les seves xarxes socials el nou logotip del local i té previst ensenyar als seus seguidors l'evolució de la reforma a mesura que avancin les obres.