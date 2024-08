La borsa de Japó s'ensorra un 12,4% i arrossega els mercats europeus a la baixa

El principal índex de la borsa de Tokio, el Nikkei 225, s'ensorra un 12,4% aquest dilluns, en una de les pitjors sessions del selectiu com a conseqüència de la fortalesa del yen, del canvi de política monetària nipona i dels temors a una desacceleració econòmica als Estat Units després d'unes dades d'atur pitjors de les esperades. Grans firmes com Mitsubishi van caure més d'un 10%. No només ha anotat descensos el selectiu japonès, sinó que l´índex de referència de la borsa taiwanesa ha marcat la caiguda més pronunciada des de 1967. La caiguda generalitzada de la borsa europea ha portat a l'Ibex 35 a desinflar-se fins a gairebé un 3% aquest dilluns; el Mib de Milà fins a un 4%, del 3% al Dax de Frankfurt i del 2,9% al CAC de París.

Tots els valors de l'Ibex 35 cotitzen en vermell. El sector bancari lidera les retallades de la borsa espanyola amb Unicaja superant per moments caigudes del 5% i el Santander, BBVA i Sabadell retallant a prop del 4%. Grífols ha anotat també un retrocés superior al 5% a l'inici de la sessió.

Els mals resultats borsaris ja es van veure la setmana passada amb el Nasdaq perdent gairebé un 2,5% dijous i divendres. Les dades macroeconòmiques publicades han provocat que diversos analistes hagin revisat a l'alça les probabilitats d'una recessió al gegant nord-americà o d'una retallada més dràstica a la baixa dels tipus d'interès.

L'analista sènior de la plataforma eToro, Javier Molina, apunta que els mercats poden estar davant d'una correcció "més o menys seriosa" després d'un "periode de revalorització insostenible" més que davant l'inici d'un cicle baixista perllongat. Molina considera que la volatilitat actual pot ser una "fase transitòria" abans de trobar l'equilibri.

La situació a Japó coincideix amb l'escenari de creixent volatilitat als mercats d'Estats Units, impulsada pels senyals de debilitat econòmica i una reevaluació de les expectatives dels tipus. En aquest sentit, l'economista Tiffany Wilding de Pimco assenyala que l'increment de l'atur al país nord-americà del juliol al 4,25% ha coincidit amb l'impacte de l'huracà Beryl i s'ha produït sense una caiguda notable de l'ocupació. Segons l'economista, les xifres principals reflecteixen una economia que s'alenteix" però "no una que s'enfonsa". Wilding preveu que aquest escenari consolida una retallada dels tipus de la Reserva Federal al setembre.

David Kohl, economista en cap del banc suís, Julius Baer, coincideix a dir que hi ha "certesa" que la Fed començarà a retallar els tipus d'interès en la reunió del comitè federal després de l'estiu, en una flexibilització podria ser de 50 punts bàsics. El refredament del mercat laboral restringirà la demanda i moderarà la inflació al país però el consum privat continuarà sent el principal motor d'expansió econòmica nord-americana.