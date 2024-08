Pimec continua veient "excessiva" la pujada de taxes aquàtiques tot i la modificació del cànon de navegació

Pimec continua veient "excessiva" la pujada de taxes aquàtiques impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per navegar pels embassaments i rius de les conques internes de Catalunya. A l'abril, l'ACA va revaloritzar les quotes congelades des del 2016 un 900%. Les queixes de les empreses nàutiques, afectades per la sequera en els últims anys, van portar l'organisme a reduir l'increment a la meitat.

Enlloc dels 183 euros per caiac o piragua la quota a pagar és de 91 euros. Amb tot, la patronal de la petita i mitjana empresa apunta que la rectificació final "està molt per sobre de l’IPC acumulat des de 2016" . Pimec dona suport a la decisió de recórrer aquesta nova resolució per part del sector.

A més, l'organització empresarial avisa que la nova mesura s’aplica retroactivament des del 10 d’abril i informa que es procedirà aviat a l’enviament de noves liquidacions ajustades a les noves tarifes.