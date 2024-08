Seat converteix les cobertes de les seves naus en una de les plantes d'autoconsum industrial més grans d'Europa

L'automobilística Seat ha iniciat la construcció d'una de les plantes d'autoconsum industrial més grans d'Europa, amb 46.000 plaques solars repartides per cinc instal·lacions de la companyia i que sumen un total de 26,44 MWp de potència. L'empresa experta en renovables Greening Group i la comercialitzadora Conecta 2 Energía seran les encarregades d'impulsar aquest parc fotovoltaic amb una extensió de 233.000 m2, equivalent a 23 camps de futbol i que permetrà a Seat triplicar la seva capacitat d'autogenerar energia renovable. La inversió serà d'uns 22,54 milions i les plaques solars es repartiran entre cobertes i pàrquings de les plantes de Seat a Martorell (Fàbrica i Taller 20), Sant Esteve Sesrovires, El Prat de Llobregat i Barcelona.

El nou parc fotovoltaic forma part del projecte 'Seat al Sol 2' que té per objectiu descarbonitzar les instal·lacions de l'automobilística i "reforçar les renovables com a element competitiu en la nostra indústria", segons la companyia. El nou parc multiplicarà per tres la capacitat actual de generació d'energia renovable de les instal·lacions del grup Seat, ja que quan entrin en funcionament generaran 39 GWh d'energia anual i s'arribarà a prop de 50 GWh de generació renovable l'any.

Les instal·lacions dissenyades i construïdes per Greening Group permetran "avançar en l'objectiu de descarbonització de la indústria" i evitaran l'emissió de fins a 10,65 tones de CO2 anuals, en un pas important cap a la sostenibilitat ambiental.