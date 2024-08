El restaurant Abat de Manresa estrena nova imatge

El restaurant i cafeteria Abat de Manresa, situat al carrer Abat Oliba número 76, ha obert aquest dilluns amb un canvi d'imatge. Es tracta de la primera reforma que fa el local en 14 anys, d'ençà de la seva obertura el 2010. A mitjans de juliol, el negoci manresà va tancar portes per reformar l'espai amb l'objectiu d'"aconseguir un ambient còmode, fresc i actualitzat" perquè "reflecteixi el que som i on ens volem dirigir, sent un local obert a tothom durant cada hora del dia", segons informa Álvaro Méndez, propietari de l'Abat.

"Abat com a marca ha anat creixent i hem volgut que el local ho fes també" explica Méndez, qui assegura que la reforma de l'espai ha estat integral. "L’estil del local ha canviat totalment: des del mobiliari, passant per la il·luminació, les superfícies, fins a la imatge gràfica i l’equipament de cuina" detalla el responsable del local. Per a fer possible el canvi d'imatge, s'han invertit 150.000 € entre cuina i sala.

Vista de la sala de l'Abat després de la reforma / Abat Manresa

L'empresari assegura que la imatge del nou local de Manresa "serà el referent per les pròximes obertures". Actualment, el negoci té dos establiments: el de Manresa i un altre ubicat a Lleida.

La renovació ha anat acompanyada d'una ampliació de la carta, amb la incorporació "de referències que estem convençuts que continuaran entusiasmant la gent de Manresa".

Uns obren i d'altres tanquen

Mentre que l'Abat aixeca la nova persiana, la Croissanteria de Cal Girona la tanca. Des d'aquest dilluns i durant tot el mes d'agost, el forn manresà ubicat al barri de la Parada (davant de l'institut Pius Font i Quer) romandrà tancat per renovar l'espai i obrir de cara al setembre amb una nova imatge.