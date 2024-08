Juguettos compra la marca Poly Juguetes i nou botigues

La companyia alacantina Juguettos consolida el seu posicionament com a principal cadena joguinaire detallista a nivell estatal amb l’adquisició de la marca Poly Juguetes i nou de les seves botigues. Ha sigut a través d’una operació valorada en 221.000 euros, fruit de la subhasta a què es va veure sotmesa la firma propietat de la britànica Teal Group Holdings, que va presentar concurs voluntari de creditors al març.

Teal Group Holdings, empresa propietària de Poly Juguetes des del 2018, va presentar el concurs de creditors i va començar un procediment d’acomiadament col·lectiu de més de 180 empleats. Ara Juguettos s’ha adjudicat per 221.000 euros el lot principal de la subhasta, que inclou la marca i nou botigues localitzades a València (2), Múrcia, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Lleó, Alcalá de Henares, Fuengirola i Màlaga, a més d’existències, mobiliari i equips informàtics de 10 establiments més, i d’integrar 12 dels seus empleats. Aquesta compra arriba tan sols un mes després que Juguettos adquirís, també mitjançant subhasta, totes les marques, imatges de marca, patents i dissenys, domini web i la resta d’actius comercials d’Imaginarium per 240.000 euros.

L’emblemàtica empresa aragonesa evita així la desaparició i tornarà al mercat com una marca destacada dins del catàleg i dels establiments de Juguettos. A l’estar inactiva en el moment de l’adquisició, ja s’està treballant en el seu rellançament, previst per al 2025. En el cas de Poly Juguetes, Juguettos incorporarà els establiments adjudicats dins la seva xarxa, amb l’objectiu de reactivar la seva expansió i augmentar la capil·laritat i presència de marca en ubicacions estratègiques. D’aquesta forma, la cooperativa, que va néixer a la localitat alacantina de Villena, on manté la seu corporativa, supera els 280 punts de venda i aconsegueix una quota de mercat propera ja al 15%.