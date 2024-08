Empresaris de Catalunya considera "perjudicial" per a l'economia catalana el programa de govern de Salvador Illa

Empresaris de Catalunya ha valorat negativament el programa de govern de Salvador Illa, tot assegurant que és "perjudicial" per l'economia catalana. L'associació empresarial creada el 2014 per advertir de les conseqüències del procés independentista ha afirmat que l'elevada pressió fiscal i la inseguretat jurídica derivada del nou model de gestió tributària "són un factor d'inestabilitat i estancament econòmic".

A més, l'entitat presidida per l'exregidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, critica la paralització d´inversions com l'aeroport i el fre a projectes com el Hard Rock "per atendre les exigències dels socis d'investidura".

A banda de veure amb preocupació la renúncia a projectes "clau", l'associació considera que el traspàs a Catalunya de la gestió tributària, sortint del règim comú, "és una concessió política que pagaran les empreses".