La inflació baixa fins al 2,9% al juliol a Catalunya per la moderació dels preus de l'electricitat i els aliments

La taxa anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) ha caigut fins al 2,9% al juliol a Catalunya, set dècimes menys respecte del mes anterior, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta evolució s'atribueix principalment a la moderació dels preus de l'electricitat i els aliments i suposa la primera baixada de la inflació després de quatre mesos a l'alça. També hi ha contribuït el comportament dels preus de l'oci i la cultura, que han pujat però a un ritme més baix que fa un any. L'IPC subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, s'ha situat en el 2,9%, quatre dècimes menys que al juny. En comparació amb el mes anterior, els preus s'han moderat un 0,4%.

A l'Estat, els preus també s'han frenat al juliol. En concret, la taxa anual de la inflació s'ha situat en el 2,8%, sis dècimes menys que al juny, de manera que es confirma la dada que ja va avançar l'INE fa dues setmanes. L'IPC subjacent ha baixat dues dècimes fins a situar-se en el 2,8%, la xifra més baixa dels últims dos anys i mig -contrasta, per exemple, amb la dada de fa un any, que era del 6,2%-. La variació mensual de l'IPC ha estat del -0,5%, en part l'abaratiment de la roba i el calçat per les rebaixes d'estiu.

Per comunitats autònomes, la taxa interanual més elevada de la inflació durant el juliol s'ha registrat a Galícia (+3,1%), mentre que en l'extrem contrari hi ha Melilla (+2,1%) i Ceuta (+1,4%).

La inflació dels aliments també baixa set dècimes, fins al 3,1%

La inflació dels aliments a Catalunya s'ha situat en el 3,1%, la mateixa que a l'Estat, i suposa set dècimes menys respecte del mes anterior (3,8%). Malgrat aquesta moderació, encara hi ha productes que continuen disparats en comparació amb un any enrere, sobretot l'oli (+31,4%), la carn ovina (+10,5%) o el sucre (+4,6%). En canvi, ressalta la baixada del preu de la llet (-3,5%) i els cereals i derivats (-0,3%).

D'altra banda, destaca també el preu dels carburants, que a Catalunya s'han situat un 0,2% més barats que fa un any.

Els paquets turístics, un 2,4% més cars respecte de l'estiu passat

Pel que fa als serveis vinculats al turisme, s'han encarit a un ritme menor que el 2023. La inflació dels paquets turístics a Catalunya s'ha situat en el 2,4%, mentre que l'any anterior era del 26,8%. El preu dels restaurants i hotels ha pujat un 4,3% interanual.