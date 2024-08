L’eliminació de l’IVA de l’oli d’oliva contribueix a reduir la inflació

El cost de vida es va reduir el juliol passat en sis dècimes, fins a situar-se en el 2,8%, segons la dada de l’índex de preus de consum (IPC) que va publicar aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Els aliments, que havien tingut un comportament molt inflacionista els dos últims anys, van consolidar al juliol una tendència descendent amb una baixada d’1,1 punts, fins al 3,1%, gràcies, entre altres factors, a l’entrada en vigor de l’IVA zero en l’oli d’oliva.

Tot i que des de principis d’aquest any acumula una pujada global de preu del 3,7%, l’exempció fiscal ha permès que el litre d’oli d’oliva s’abaratís el mes passat un 5,5% respecte al juny, segons l’INE. En els últims 12 mesos, és a dir, des de juliol del 2023, aquest producte suma una inflació del 38,5%, després d’arribar a acostar-se al 70% en diversos períodes.

Al juliol van pujar també les patates (1,8%), la xocolata (2,8%) i altres productes que contenen cacau (3,2%), aliments que fa mesos que augmenten de preu. Les patates, per exemple, per la mala collita d’aquest any a França, país d’on Espanya importa la majoria d’aquests tubercles. L’últim any s’han encarit un 7,9%.

Estralls del Niño

El cas de la xocolata i el cacau obeeix també a raons internacionals, ja que els grans productors d’aquestes beines han patit els estralls del fenomen meteorològic del Niño i han vist minvades les seves collites. La xocolata ha pujat un 13,7% des de juliol del 2023; el cacau en pols, un 9,4%, i els productes de confiteria, un 4,6%.

La inflació subjacent, l’indicador que reflecteix l’evolució del cost de la vida sense tenir en compte el preu dels aliments o els productes energètics (dos àmbits molt fluctuants perquè estan molt subjectes a la demanda) també disminueix dues desenes i se situa en 2,8%. Que l’IPC s’estigui suavitzant no implica que el cost de la vida s’estigui abaratint. La dada de l’IPC de juliol del 2024 és una comparació amb el que passava el mateix mes del 2023, quan els preus van pujar un 2,3%. Aquella xifra era, al seu torn, un repunt sobre el 10,8% que es va registrar al juliol del 2022. Això significa, en definitiva, que la vida és ara un 15% més cara que fa tres anys.

Els costos de l’estiu

Un IPC general del 2,8% és la taxa més baixa que registra l’indicador des d’agost del 2023, quan es va situar en el 2,6% abans de saltar, el setembre següent, al 3,5% per la pujada dels carburants i la llum. Aquesta vegada, a més del bon comportament dels aliments, el Ministeri d’Economia atribueix part del descens de l’IPC a la reducció dels preus de l’electricitat, que van disminuir en un 4,6%. Els productes que més s’han abaratit han sigut la roba, que es va reduir per sobre del 10%, i el calçat, amb un 7,7% de baixada, gràcies, en bona part, a l’arribada de les rebaixes.

A l’altre costat de la balança, els paquets turístics es van encarir un 8% respecte al mes anterior i, en menor mesura, se situen les begudes no alcohòliques (0,5%) i l’adquisició de vehicles personals (0,4%), dos àmbits molt relacionats amb l’increment del consum durant l’estiu i les vacances.

L’IPC baixa al 2,9% al juliol a Catalunya

L’IPC a Catalunya va baixar fins al 2,9% al juliol respecte a un any abans, set dècimes menys que al juny (3,6%), i la taxa intermensual va baixar un 0,4%, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La taxa interanual de Catalunya es va situar per sobre de la mitjana d’Espanya, que és del 2,8%. Per dalt, va estar liderada per Galícia (3,1%) i Astúries, les Balears i les Canàries (2,9%), i els menors creixements es van produir a Ceuta (1,4%), Melilla (2,1%) i Castella i Lleó i Cantàbria (2,5%).

Els preus que més van pujar al juliol a Catalunya respecte al mateix mes del 2023 van ser els hotels, cafeteries i restaurants (4,3%) i altres béns i serveis (4,1%). Van créixer en menor mesura els aliments i begudes no alcohòliques (3,1%), la vivenda (3%), el transport (2,8%), la medecina (1,9%) i l’oci i la cultura (1,7%).

