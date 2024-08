Catalunya encadena la tercera verema de pèrdues per la sequera

Surten de nit per evitar les hores de més calor. Tisora en mà o al volant de la recol·lectora, els productors de vinya del Penedès han començat ja a collir les varietats més primerenques de raïm, la Chardonnay i la Pinot Noir, tot i que el període fort de la verema no arribarà fins la setmana que ve, a partir del 19 d’agost.

"Cada vegada el collim amb més antelació, ara mateix comencem gairebé tres setmanes abans del que se solia fer fa uns 25 anys", afirma Jaume Domènech, viticultor de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès). Les expectatives, confessa el pagès, no són gaire prometedores, "tot i que sí una mica millors que les dues campanyes anteriors", admet.

Producció minvada

Malgrat que en el conjunt d’Espanya aquesta collita s’espera un 20% superior a la del 2023, segons dades facilitades pel consell sectorial del vi de l’associació Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya, a Catalunya els efectes de la sequera continuen passant factura i la producció d’aquest any tornarà a veure’s minvada. La previsió per al conjunt de denominacions d’origen (DO) espanyoles és que s’elaborin al voltant de 39,7 milions d’hectolitres de vi, gràcies, en bona mesura, a l’increment que previsiblement es registrarà a Castella-la Manxa i a Extremadura.

"Al Penedès hem passat dos anys, el 2022 i el 2023, amb una sequera molt greu i sense poder regar perquè no tenim cap canal que ens subministri aigua, fet que ha provocat que entorn del 20% dels ceps o hagin mort o hagin quedat improductius", detalla Domènech, portaveu també de l’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) en aquesta comarca. "Si a això s’hi suma el fet que a finals de maig hi va haver una calamarsada que va fer malbé el 100% de la collita en un territori d’unes mil hectàrees i que després l’excés de pluges va propiciar l’aparició del míldiu, un fong que afecta greument la vinya, les previsions no conviden a l’optimisme", prossegueix l’agricultor.

Els que han començat ja a veremar les varietats més primerenques, assenyala Domènech, estan veient com la pèrdua respecte a una temporada normal està entre el 40% i el 50%. Les estimacions de Cooperatives Agroalimentàries apunten a una disminució global del 35% per a tot Catalunya, tot i que podria ser més acusada, fins i tot, en zones com el Priorat, la Terra Alta i altres comarques de Tarragona.

Per mirar de pal·liar possibles pèrdues econòmiques, empreses com Codorníu s’han compromès a pagar als viticultors del Penedès un plus climàtic addicional al preu habitual. La companyia parla d’un import mitjà de 0,80 euros per quilo, "el més alt de la història del celler". "És un esforç que fem per la sostenibilitat i pel futur del sector, començant pel camp, tot i que això suposi rebaixar les expectatives de beneficis immediats", va argumentar Sergio Fuster, director general de Raventós Codorníu.

"Per sota d’aquests 0,80 euros no ens guanyem la vida", afirma Domènech, que considera que els productors de la DO trigaran encara un temps a poder cobrir les pèrdues dels últims anys. "Ara, les administracions han anunciat que es constituirà una junta de regants, una cosa que fins ara no existia, però el problema és que no se sap ni tan sols d’on vindrà aquesta aigua", lamenta el pagès. "A aquest pas, quan aquest sistema de regadiu estigui a punt, potser ja no hi quedaran productors, perquè el sector està molt envellit", avisa.

