Compte: Aquest és l'electrodomèstic que més consumeix de casa encara que estigui apagat

Amb les pujades recents de tot tipus de preus s'ha tornat cada vegada més important aprendre a reduir les despeses. Una de les principals factures que ens poden deixar tremolant és la de la llum, ja que a l'estiu la despesa energètica sol pujar a causa dels aparells que fem servir per refredar la casa.

Dit això, si vols reduir la quantitat que pagues, hauries de tenir en compte aquest electrodomèstic, que sol ser el que consumeix més.

Es tracta del televisor, que encara que el posem en mode “standby”, té un consum molt elevat en comparació amb altres aparells de la casa. En el cas dels televisors moderns intel·ligents o Smart TVs, solen estar sempre a punt per funcionar. A causa d'això, encara que deixem aquest tipus d'aparells apagats, el consum d'energia continua sent un dels més alts.

El consum d'energia d'un televisor en mode d'espera varia entre 0,5 i 3 watts, cosa que, tot i que sembla insignificant per si mateix, es converteix en un problema quan es considera el temps perllongat que els televisors romanen en aquest estat.

Diversos estudis indiquen que els televisors en espera poden consumir entre el 2,25% i el 5% de l'energia que usen quan estan encesos. Encara que aquest percentatge és baix, l'impacte a la factura d'electricitat es torna notable quan es multiplica pel nombre d'hores que el televisor està esperant.

Per reduir el consum d'energia dels televisors i disminuir la factura d'electricitat, els propietaris de llars poden implementar diverses estratègies efectives. Apagar el televisor completament quan no està en ús i desconnectar-lo del corrent és crucial. Ajustar la brillantor de la pantalla a nivells més baixos i utilitzar funcions d'estalvi d'energia, com l'ajustament automàtic de brillantor i l'apagament automàtic, també ajuden a reduir el consum.