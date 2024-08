Aquestes són les feines que porten més infelicitat

La Universitat de Harvard ha publicat un estudi de 85 anys en què aborden les feines en les quals els empleats són més infeliços. Lluny de ser classista, analitza des dels barris més pobres dels Estats Units fins als més rics, als quals pertanyen precisament els estudiants d’aquesta prestigiosa universitat.

Per a la sorpresa dels investigadors, les feines amb empleats més infeliços no eren les de pitjor sou o condicions, si no les solitàries. La clau no rau a fer una tasca o una altra, però sí que es troba en la companyia. El que fa més infeliç la gent són les guàrdies, els torns nocturns, etcètera.

En l’estudi destaquen els conductors i repartidors com les persones més infelices. La majoria han de treballar en torns en què els és difícil conciliar una vida familiar i, a més, amb prou feines tenen contacte amb els companys de feina.

En els últims anys, i de manera contrària al que transmetem, també destaquen el treball remot com un factor per a la infelicitat. D’igual manera que amb els altres exemples, el teletreball impedeix la relació amb els companys de l’empresa.