Renfe expedeix dos milions de bitllets amb descompte per a joves d'entre 18 i 30 anys per viatjar per l'Estat i Europa

Renfe ha venut més de dos milions de bitllets amb descompte per a joves d'entre 18 i 30 anys per viatjar per l'Estat i Europa entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2024. La campanya 'Verano Joven' es va engegar el passat 19 de juny i, des d'aleshores, s'han expedit una mitjana de més de 32.000 bitllets diaris.

Durant aquest període ja s'han venut prop del mateix nombre de bitllets que en l'edició completa del programa durant l'any passat, en la qual es van emetre 2,1 milions de bitllets entre el 6 de juny i el 15 de setembre de 2023. Els dos milions de bitllets venuts suposen un 46% d'increment en comparació amb les xifres registrades durant el mateix període de l'any passat.