El Govern preveu prohibir les trucades indesitjades de les elèctriques

El Govern pretén que les comercialitzadores d’electricitat no puguin continuar trucant per telèfon per oferir serveis de manera massiva i indiscriminada. Així apareix recollit en el projecte de reglament general de subministrament i contractació d’energia elèctrica que el Ministeri per a la Transició Ecològica va posar en audiència pública el 31 de juliol perquè els interessats puguin presentar-hi comentaris fins al 13 de setembre.

L’Executiu vol evitar els abusos d’aquestes companyies, que han sigut objecte de nombroses reclamacions per haver dut a terme trucades no desitjades o enganyoses, segons ha denunciat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

A finals d’abril, la CNMC va demanar a l’Executiu que adoptés aquesta mesura dins del seu informe de supervisió dels mercats minoristes de gas i electricitat. L’organisme va argumentar que la llei general de telecomunicacions del 2022 estableix el dret dels usuaris a "no rebre trucades no desitjades". "Tot i això, en la CNMC es registren nombroses reclamacions de consumidors que no hi han donat el consentiment", va denunciar.