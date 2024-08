El Banc d'Espanya explica com prevenir els fraus amb targeta de crèdit o dèbit

Els ciberdelinqüents sempre estan a l'aguait, esperant el moment indicat perquè la víctima caigui en el seu parany. La forma més fàcil és a través de trucades fraudulentes, SMS, o accedint al mòbil a través del Bluetooth o wifi. Però, què passa amb les compres en línia? Aquestes poden arribar a posar en perill els nostres comptes bancaris. T'expliquem que ens expliquen els bancs al respecte.

Les dades d'estafes a través de targetes de crèdit o dèbit han augmentat considerablement. Els fraus més recurrents són els que es produeixen a través de les compres en línia (70%) i les físiques (20%).

Tècniques com la duplicació de targetes, el robatori o la pèrdua d'aquestes, són les principals causants que es produeixin aquest tipus de delictes.

La regla general és que tots els bancs tenen l'obligació de tornar els diners davant d'un robatori o una operació fraudulenta, però no sempre és així; hi ha excepcions.

La prevenció, màxima recomanació

Sigui com sigui, a l'hora de fer una compra, abans de fer qualsevol adquisició o acceptar el pagament definitiu, resulta providencial comprovar que el càrrec que ens efectuaran coincideix amb el que s'esperava i que, per tant, és el correcte.

Des del Banc d'Espanya també recomanen respondre afirmativament a la pregunta "Vol còpia?", ja que serveix com a comprovant que l'operació és l'adequada i servirà com a prova en cas que no ho sigui.