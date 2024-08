Gelades, calamarsa i sequera causen pèrdues de 92 milions a la vinya

L’entitat Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguros) ha iniciat aquests dies les avaluacions definitives dels danys que han patit les vinyes a les zones d’Espanya on es cull abans, concretament a Extremadura, Aragó i algunes regions de Catalunya, on ja ha començat la verema i on els tècnics de la companyia estan comprovant quines han sigut les pèrdues sofertes en aquests cultius com a conseqüència de les inclemències meteorològiques, des de gelades i calamarsa fins a sequera. Així, en una primera estimació, l’empresa calcula que l’impacte d’aquests fenòmens adversos sobre les vinyes superarà els 92 milions d’euros, una de les xifres més elevades dels últims anys.

Tot i que de moment Agroseguro ha rebut parts de sinistres corresponents a gairebé 175.000 hectàrees, s’estima que se’n superaran les 200.000, que representa la meitat de la superfície assegurada de raïm de vi per a la collita 2024. Per analitzar amb detall l’abast dels danys, en les pròximes setmanes s’incorporaran més de 250 tècnics que valoraran l’impacte. A més de les tres àrees productives ja citades, s’estan avaluant també els danys que han patit les varietats de blancs primerencs d’altres zones.

El sistema espanyol d’assegurances agràries va registrar l’any passat més de 1.000 milions en primes, una xifra que va ser qualificada de rècord i que suposava un augment del 16% respecte al ja difícil any anterior.