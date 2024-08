Treball esmenarà un error legal que facilita l’acomiadament amb jornada adaptada

El Defensor del Poble ha començat una actuació d’ofici que proposa limitar, a través d’una modificació legal, l’obligació de retornar l’ingrés mínim vital a llars vulnerables quan quedi acreditada la bona fe dels beneficiaris o quan l’error sigui atribuïble a l’Administració. La modificació legal proposada també afectaria altres ajudes assistencials com per exemple pensions no contributives d’invalidesa o jubilació, o els subsidis d’atur de llarga durada.

Segons explica l’oficina del Defensor del Poble en un comunicat emès ahir, la seva proposta ha sigut traslladada al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions perquè valori si s’ha d’abordar una modificació de l’article 55 de la llei general de la Seguretat Social, que obliga l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a reclamar tots els deutes, en tots els casos.

Amb la legislació vigent, els beneficiaris d’ajudes assistencials estan obligats a informar l’Administració quan rebin nous ingressos. Tot i això, i malgrat comunicar-ho, les entitats gestores triguen mesos, fins i tot anys, a revisar la prestació i quan ho fan reclamen la devolució de tot el període, segons explica l’organisme.

El Ministeri de Treball minimitza els efectes de l’"error" del Ministeri d’Igualtat en la llei de paritat i rebutja que els canvis hagin de tenir conseqüències legals. Aquest dijous entra en vigor la norma aprovada al juliol, que va eliminar per error la nul·litat de l’acomiadament als que gaudeixen o han sol·licitat adaptació de jornada o permisos per cuidar familiars per malaltia. Al departament de Yolanda Díaz, però, neguen que s’hagi de produir una desprotecció del treballador i afirmen que "l’acomiadament continuarà sent nul" en aquests casos. A més, assenyalen que "es tracta d’un error que es repararà de la manera més ràpida possible quan el calendari legislatiu ho permeti".

La llei de paritat va venir a corregir un error de l’etapa d’Irene Montero a Igualtat, quan la llei trans aprovada el febrer del 2023 va deixar fora de les causes de nul·litat de l’acomiadament ser víctima de violència sexual, contra la llei del sí és sí aprovada uns mesos abans pel seu propi departament.

Després d’aquella norma, el juny del 2023, Treball va impulsar una reforma de l’Estatut dels Treballadors en què va introduir la nul·litat de l’acomiadament als que "hagin sol·licitat o estiguin disfrutant" tant les adaptacions de jornada com dels permisos de cinc dies per malaltia greu, hospitalització o intervenció de familiars o convivents (recollits a l’article 37.3b de l’Estatut dels Treballadors).

Tot i això, la nova llei de paritat que entra en vigor avui i que venia a corregir la llei trans va deixar fora l’apartat introduït fa un any pel ministeri de Yolanda Díaz, cosa que el Ministeri d’Igualtat va qualificar com un "error tècnic" que es va comprometre a reparar com més aviat millor.

A Treball lamenten l’error però rebutgen que aquesta modificació legal desprotegeixi el treballador, perquè asseguren que l’acomiadament "continua sent nul" en els supòsits de petició o gaudi d’adaptació de jornada laboral i permisos per cura familiar, i que la introducció d’aquests supòsits l’any passat anava encaminada a "donar claredat" i "simplificar" el procés de nul·litat, que en tot cas, defensen, continuarà sent efectiu.

El departament de Yolanda Díaz apunta al principi d’indemnitat, recollit en l’article 17.1 de l’Estatut dels Treballadors, sobre no discriminació en les relacions laborals.

A Treball asseguren haver consultat a advocats i juristes aquesta situació i criden a evitar l’"alarmisme" sobre aquest punt, ja que asseguren que els treballadors es mantenen igual de protegits en situació de reducció de jornada laboral o després d’haver demanat permisos de conciliació. "No hi haurà desprotecció", resumeixen fonts del ministeri.

"El treballador continua tenint dret a la protecció si és acomiadat com a conseqüència de l’exercici dels seus drets de conciliació independentment del text redactat en vigor", afirma Treball, que apunta que serà Igualtat el responsable d’esmenar el seu error.

Via esmena

La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ja va admetre el 14 d’agost que es tractava d’un "error tècnic" que s’havia produït "contra la voluntat de tots els que han participat en aquesta llei, des del Ministeri fins a l’última parlamentària", i va mostrar la confiança que tenia en el fet que "ben aviat" tindran solucionat el problema".

La via més ràpida d’esmena seria la via del reial decret llei en el pròxim Consell de Ministres, que es reuneix dimarts que ve, dia 27 d’agost, però a Igualtat descarten aquesta via i apunten que s’esperaran que es reprengui l’activitat parlamentària per introduir el canvi per la via de l’esmena en la primera norma que s’aprovi. Una via que, en vista de la sequera legislativa d’aquesta legislatura i la dificultat de compondre majories, impedeix fixar una data per a aquesta nova correcció.