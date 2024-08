La cara B de l'Imserso: aquestes són les despeses que no es cobreixen

L'Imserso ha traslladat a les agències de viatges que el programa de turisme de la temporada 2024-2025 començarà en el termini estipulat, la segona quinzena d'octubre, independentment de la decisió que es prengui sobre la seva pròrroga o nova licitació.

Aquesta temporada de viatges 2024/2025 compta amb 886.269 places disponibles i per a molts jubilats suposa una gran oportunitat per a gaudir d'unes vacances a un preu moderat. No obstant això, aquests entusiasmats viatgers haurien de llegir la lletra petita d'aquestes sortides si volen evitar possibles sorpreses gens agradables. I és que poden existir una sèrie de càrrecs extra més enllà del preu contractat.

Suplements

Els preus oficials dels viatges de l'Imserso són per a una habitació doble compartida, així que si algú desitja una habitació individual ha de saber que se li cobrarà un suplement.

D'altra banda, si els viatges es produeixen en dates clau com el 24 de desembre i el 31 de desembre, Nadal i Cap d'any, existeix la possibilitat de gaudir d'uns sopars especials per les quals també s'haurà d'abonar un suplement.