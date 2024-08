Els hotels catalans reben 2,5 milions de persones al juliol, un 1,25% menys que fa un any

Els hotels catalans van allotjar 2.531.714 de persones al juliol, un 1,25% menys si es compara amb el mateix mes de 2023, segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, es trenca una dinàmica ascendent en un setè mes de l'any, després de la caiguda patida al sector el 2020 (758.997 viatgers). Tot i així, es tracta del segon millor registre de la sèrie històrica -amb dades des de 1999-. En canvi, les pernoctacions van pujar un 2,1%, fins als 8.288.156 milions, i van mantenir la línia ascendent iniciada en un mes de juliol el 2021. La xifra va ser la segona més alta de la sèrie històrica, per darrere de la de 2017 (8.450.255).

El grau d'ocupació per places va ser del 73,82% al juliol, un guarisme molt semblants a un any enrere (73,10%) i al mateix mes de 2019 (73,68%). Pel que fa a l'estada, els clients van allotjar-se de mitjana 3,27 dies, per sobre dels 3,16 de 2023, però per sota dels 3,35 de fa cinc anys. Quant a l'índex de preus hotelers van augmentar un 4,51% interanual, fins als 148,80 euros.

Per demarcacions, Barcelona va concentrar més de la meitat del total (1.345.905), un 0,25% més que fa un any. Girona també va experimentar un increment anual de clients, del 0,81%, fins als 595.471 de persones. Per contra, es va reduir a Tarragona un 7,1%, situant-se en les 491.060, i a Lleida un 2,3%, fregant els 100.000 usuaris (99.278). En canvi, Tarragona va ser la demarcació amb l'estada mitjana més elevada de Catalunya (3,87 dies), seguida de Girona (3,74), Barcelona (2,92) i Lleida (2,3).

Catalunya va ser el segon destí preferit hoteler al juliol tant per als residents a l'estat espanyol (14,6%) com per als estrangers (21,1%). Barcelona, juntament amb Madrid i Calvià, van ser les ciutats amb més pernoctacions de l'Estat.

Al conjunt de l'estat espanyol, les pernoctacions van pujar un 2,2% al juliol respecte al mateix període de fa un any, superant els 44 milions. Quant als viatgers, van repuntar gairebé un 2%, fins als 12,7 milions, encara que els residents a l'Estat van baixar un 3,4%, mentre que els no residents van créixer un 5,2%.