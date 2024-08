ERC i Junts retreuen a Puente la manca d'execució pressupostària i el "caos endèmic" de Rodalies

ERC i Junts han retret aquest divendres al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, la manca d'execució pressupostària i el "caos endèmic" que pateix Rodalies. En la sessió extraordinària de la comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Senat, celebrada per abordar el caos ferroviari de les últimes setmanes arreu de l'Estat, la senadora republicana Laura Castel ha denunciat que els percentatges d'execució dels darrers plans de Rodalies "no arriben ni al 50%", mentre que el senador de Junts Eduard Pujol ha lamentat el "caos endèmic, secular i insostenible" de la xarxa. Al seu torn, Puente ha dit que és una "utopia" pretendre que la xarxa estatal i FGC "tinguin la mateixa protecció i eficiència".

"No hi ha pitjor vandalisme que tenir les instal·lacions absolutament abandonades com les tenen vostès", ha criticat Pujol, que alhora ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de ser uns "deixats" amb la xarxa ferroviària estatal. El senador de Junts ha afirmat que el PSOE i el PP es "cobreixen les vergonyes" pel que fa al "mal funcionament" de Rodalies i ha afirmat que el "caos" a les vies de Renfe "és un estil de vida". "A vostès Catalunya els importa un 0", ha afegit.

En aquest sentit, Pujol també ha acusat el govern espanyol de "centralisme". "L'estat plurinacional és un melic anomenat Madrid, si els trens que arriben aquí no van bé la conclusió és que Espanya pateix un gran caos", ha afirmat. Pujol ha assegurat que, des del mes de gener i fins al maig, Rodalies ha patit 370 incidències i ho ha contraposat amb el "l'eficiència" de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Per la seva banda, la senadora d'ERC Laura Castel ha criticat que el pla de Rodalies 2008-2015 només compti amb un 10% d'execució, o que el corresponent al 2013-2021 s'executés només en un 32%. "Les xifres són fredes, però l'important és donar veu a aquells que ho pateixen, que és la classe treballadora".

"Qui compensa els viatgers per cada minut tancats en un tren o enllaunats com anxoves? O a les empreses pels retards?", ha qüestionat. Castel ha instat l'executiu espanyol a sancionar Renfe com a operador del servei i a elaborar "protocols clars de rendiment de comptes".

En el torn de rèplica, Puente ha acusat els dos senadors de situar-se "en el discurs del greuge" i ha assegurat que Catalunya és la comunitat on més inverteix el ministeri de Transports. "Els resultats de l'esforç d'inversió requereixen anys i a Catalunya ara fa un temps que vam prémer l'accelerador després d'anys d'abandonament", ha dit. Puente també ha defensat que no és "just" comparar la xarxa de Rodalies amb la d'FGC perquè són de "magnituds incomparables".