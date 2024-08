Sumar i restar

Aquests darrers dies hem assistit a una nova polèmica política quan s’han recriminat a qui va donar suport a la investidura, les decisions de configuració del govern de la Generalitat. Són ganes d’embolicar. Cal distingir una coalició de Govern, on es pacta tot el programa a desenvolupar en quatre anys i la distribució de responsabilitats; un acord de governabilitat, on un partit a l’oposició pacta donar suport durant quatre anys a canvi d’un extens programa que aborda quasi totes les àrees; i, finalment, un acord d’investidura, pel qual un partit dona els seus vots perquè surti un president a canvi d’alguns acords sobre temes concrets, però que no va més enllà, ni pel que fa a distribució de responsabilitats al govern ni per l’execució de la immensa majoria de polítiques.

A Catalunya no hi ha una coalició de Govern, no hi ha tampoc un acord de governabilitat. Simplement, hi ha un acord d’investidura, molt exigent, això sí. I un dels puntals d’aquest acord és canviar el model de finançament que fins ara ha significat un espoli sobre els ciutadans de Catalunya que limiten enormement la despesa en polítiques públiques com la salut, els serveis socials, l’habitatge o les infraestructures. Per això, el nou model de finançament es basa en la negociació bilateral amb l’Estat per tal que sigui la Generalitat la que, a través de l’Agència Tributària de Catalunya, gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos suportats a Catalunya i augmenti substancialment la capacitat normativa amb coordinació amb l’Estat i la Unió Europea. De la suma de tots els ingressos de Catalunya se li resten el cost dels serveis que l’Estat presta a Catalunya i l’aportació a la solidaritat. Aquesta solidaritat ha d’estar limitada pel principi d’ordinalitat, que vol dir que si Catalunya ocupa una posició capdavantera en la llista de contribuents a les finances de l’estat, no pot ser que a l’hora de gaudir dels recursos, aquesta posició es desplomi cap al final de la llista.

Per tal que la hisenda catalana assoleixi plena autonomia en la recaptació, gestió, liquidació i inspecció de tots els tributs que es generen a Catalunya, aquesta s’ha de refiar de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC); amb potestats i funcions administratives de liquidació, recaptació i comprovació de les obligacions tributàries dels impostos.

L’acord d’investidura posa dates a la seva execució. Formalitzar-lo el primer semestre de 2025 en la comissió bilateral entre el govern de la Generalitat i el de l’Estat; promoure les modificacions legislatives necessàries, entre les quals les de la LOFCA, de la Llei de finançament de les comunitats autònomes i de la Llei de cessió de tributs a Catalunya. El primer tribut a traspassar serà l’IRPF. I s’abordaran l’IVA de les PIMES i l’IVA arrendaments turístics.

Finalment, en l’acord d’investidura hi figura un apartat de transitorietat on es contemplen cinc punts claus. El primer, l’increment substancial de recursos derivats de l’evolució de les necessitats de l’estat del benestar i compensar els desequilibris que s’han produït en la vigència de l’actual model. El segon, el respecte al principi d’ordinalitat on les contribucions de les comunitats autònomes per habitant, ordenades en una escala de major a menor, han de mantenir el mateix ordre que en l’escala d’allò que reben. En tercer lloc, la solidaritat per la qual Catalunya continuarà fent una aportació explícita i transparent. En quart lloc, com que Catalunya exerceix un conjunt de competències singulars diferents d’altres territoris, cal tenir-ho present a l’hora del finançament. I així mateix considerar factors diferencials com l’augment de la població en edat escolar, el factor envelliment o els costos de productes i serveis. En cinquè lloc, es crea el consorci per a les inversions per a la gestió i l’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya, per evitar el reiterat escàndol de l’incompliment de les inversions de l’estat pressupostades per Catalunya.

Ningú que no se situï en la filosofia del tot o res, pot menystenir el significat d’aquest acord. Per primer cop es reconeix el problema de fons del finançament de Catalunya i es fan unes propostes que suposarien una autèntica millora per a la vida dels ciutadans catalans. Els peròs de qualsevol acord amb l’estat, siguin quins siguin els seus protagonistes, sempre han estat els riscos d’incompliment. I un cop més, l’única palanca per a obligar l’estat en els seus compromisos és mostrar la força parlamentària determinant. Per això, caldria que tots els diputats catalans actuessin de comú acord en tems essencials de país. I, per altra banda, els representants de la societat civil organitzada, que sempre es queixen de les baixes dotacions sigui en sanitat, ensenyament, serveis socials, infraestructures o suport a les pimes, haurien d’actuar unànimement en defensa d’un finançament just.

Tot plegat, sempre serà un exercici de sumar i restar. Sumar el màxim d’ingressos per a Catalunya i restar el mínim de cara a les aportacions a l’estat. Sumar al màxim de suports polítics i socials al finançament just i restar-ne el mínim pel nombre dels seus opositors.