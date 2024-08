El subsidi per a majors de 52 ha canviat: els més de 400 euros que rebran a la primera quinzena de cada mes

El SEPE ofereix a les persones aturades de més de 52 anys la possibilitat de rebre el seu subsidi en combinació amb altres ajuts addicionals, cosa que pot incrementar els seus ingressos. Aquells que ja reben l'ajut mensual no contributiu de 451,92 euros del SEPE poden optar a dos subsidis suplementaris si reuneixen els criteris establerts. És important assenyalar que aquests ajuts addicionals no es gestionen a través del SEPE, sinó que depenen de diferents entitats i cadascuna té un procediment específic i requisits particulars.

Requisits per sol·licitar aquest subsidi

1.- Estar en atur.

Les persones treballadores fixes discontínues no hi poden accedir quan la data de fet causant sigui anterior al 2 de març de 2022.

2.- Tenir 52 anys o més en la data en què es compleixin els requisits per accedir al subsidi per trobar-se en algun dels supòsits següents:

Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.

Ser emigrant que ha retornat a Espanya (ha d'haver treballat a l'estranger com a mínim 12 mesos en els darrers sis anys, des de la darrera sortida d'Espanya, a països no pertanyents a la Unió Europea (UE) o a l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació).

Ser alliberat o alliberada de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació, quan la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a 6 mesos.

Haver estat declarat o declarat plenament capaç o persona amb incapacitat permanent parcial a conseqüència d'un expedient de revisió per millora d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total per a la professió habitual.

Estar en situació legal de desocupació i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació, havent cotitzat per desocupació almenys entre 90 i 359 dies.

Inscripció

Si en la data en què et trobis en algun d'aquests supòsits no haguessis complert l'edat de 52 anys, però des d'aquesta data romanguessis inscrit ininterrompudament com a demandant d'ocupació als serveis públics d'ocupació, podràs sol·licitar el subsidi quan compleixis aquesta edat, llevat que hagis estat persona beneficiària de la protecció per cessament d'activitat o de la prestació per desocupació per a eventuals agraris, o hagis extingit el darrer dret a protecció per desocupació reconegut per imposició de sanció ferma.

Es considera complert el requisit d'inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions en la inscripció com a demandant d'ocupació hagi tingut una durada inferior a 90 dies, i no es computaran els períodes que corresponguin a la realització d'una activitat per compte propi o d'altri.

En el cas de la persona treballadora per compte d'altri no podrà accedir al subsidi quan el cessament en el darrer treball hagi estat voluntari.

3.- Estar inscrit com a demandant d'ocupació durant un mes des que s'esgoti la prestació per desocupació que estaves percebent (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data del darrer cobrament de la prestació), o des de la data de la inscripció com a demandant d'ocupació si s'accedeix al subsidi per ser emigrant retornat, alliberat o alliberada de presó o per revisió de la incapacitat, i no haver rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació adequada ni haver-se negat a participar-hi, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La inscripció s'ha de mantenir durant tot el període de percepció del subsidi.

4.- Complir l'acord d'activitat, que està inclòs en la sol·licitud del subsidi.

5.- No tenir rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Si no complires aquest requisit a la data del fet causant, podràs accedir al subsidi si ho compleixes i acredites dins del termini d'un any des de llavors. En tot cas, el compliment d'aquest requisit s'ha de mantenir durant tot el període de percepció del subsidi.

6.- Acreditar que a la data del fet causant i a la de la sol·licitud del subsidi reuneixes tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a qualsevol mena de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyol - haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels darrers 15 - i que has cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys al llarg de la teva vida laboral. Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi només si han estat realitzades a països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals hi hagi conveni de totalització de períodes per a la protecció per desocupació.