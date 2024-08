Neix una cooperativa formada per set productors d’ous ecològics amb central logística a Artés

Set petits productors d’ous ecològics de la província de Girona i Barcelona s’han unit en una cooperativa, amb una nau a Artés (Bages), per sumar esforços i fer viables les seves explotacions. L’increment de preus, l’amenaça dels grans productors o la dificultat de compaginar les tasques de la granja amb les administratives han portat aquestes explotacions a unir-se per tenir més força i no haver de tancar. Sota el nom de La Dotzena, la cooperativa està formada per set productors, tres dels quals de la regió central: Ous d’Or-Pí (Anoia), els Ous de l’Oriol (Cabrianes) i La Torrassa (Sant Esteve Sesrovires). La resta són: Ous Slou, Ous Eco del Montseny, Mas Estrach i Les Tafaneres. “En diem la revolució dels petits productors perquè ens reivindiquem com a petits i volem continuar sent petits, però també volem ser viables”, explica a l’ACN un dels socis Oriol Comallonga.

La Dotzena és la primera cooperativa de Catalunya de petits productors d’ous ecològics. Les set granges repartides per diverses comarques de la província de Barcelona i Girona s’han unit per comercialitzar els seus sous sota una mateixa marca i afrontar conjuntament els reptes de futur i “l’amenaça” dels grans productors. Una de les sòcies, Gemma Jaén, de la Granja Slou, explica que la competència en el mercat dels ous és “cada cop més forta”: “Venen macrogranges de fora i cada cop costa més mantenir els beneficis”.

La creació de la cooperativa, explica Jaén, ha permès a les set explotacions seguir treballant i “no caure en mans de grans productors”. “Molts de nosaltres estàvem al límit i només ens quedava l’opció de tancar o d’integrar-nos en un gran productor i no volíem ni l’opció A ni l’opció B”, relata Jaén. La unió en un cooperativa els permet treballar de manera unificada processos com l’envasat, la distribució o la comercialització. “Ara som molt més eficients i hi guanyem tots”, conclou.

De fet, explica que, fins ara, cada granja a nivell particular havia de fer tots els processos de la cadena com són cuidar les gallines, recollir els ous, cuidar-se de l’atenció al client, la part comercial o la distribució. “Era inviable”, conclou Jaén. Ara, assegura, cada productor “es pot dedicar a cuidar la seva granja, a tenir-la impecable i així també millorarem la qualitat dels ous”.

La idea d’unir-se va sorgir després de la pandèmia quan les granges van constatar la problemàtica de tirar endavant per la inflació dels preus i l’encariment de costos. Oriol Comallonga, propietari de la granja Els Ous de l’Oriol, explica que, a tot això, s’hi va sumar que molts grans productors d’ous convencionals van començar a posar granges d’ous ecològics. “Vam començar a veure ous ecològics al mercat que es trobaven per sota dels nostres costos de producció i això va ser un crit d’alerta”, admet.

Totes les gallines de la cooperativa estan criades sense gàbies i han de garantir que disposin de 4 metres quadrats de pati per a cada animal. L’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines i Arran de Terra Cooperativa han acompanyat les set granges en el procés de creació de la cooperativa, que ha obert una nau a Artés (Bages), on fan l’envasat dels ous. A més, la cooperativa gironina La Diligència s’encarrega de fer-ne la distribució.

Les granges que formen part de la nova cooperativa són Ous d’Orpí, a l’Anoia; Ous Eco del Montseny (Breda) i la Granja Slou (Riudarenes), totes dues a la comarca de Selva; Mas Estrach (Fornells de la Selva), al Gironès; Les Tafaneres (Sora), a la comarca d’Osona; La Torrassa (Sant Esteve Sesrovires), al Baix Llobregat; i Els Ous de l’Oriol (Cabrianes), al Bages.