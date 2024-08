Un nou model de finançament seria "positiu" per a Catalunya, però "negatiu" per a la resta de comunitats, segons Fitch

La reforma del model de finançament acordada entre PSC i ERC seria "positiva" per a les finances de Catalunya, però "negativa" per a la resta de comunitats autònomes de l'Estat. Així ho indica un informe de l'agència de qualificació de crèdit Fitch, que precisa que Catalunya tindria "molta més" autonomia perquè passaria a recaptar i gestionar tots els impostos. En el document, l'agència estatunidenca, però, descarta que la reforma s'implementi "a curt termini" i recorda que per tirar-la endavant és necessari l'aval del Congrés dels Diputats. Fitch també valora l'acord entre socialistes i republicans pel traspàs de Rodalies i considera que, des del punt de vista econòmic, tindria un impacte "neutre" en els comptes de la Generalitat.

L'agència de qualificació creditícia va publicar divendres un document on analitza des de la perspectiva econòmica l'acord d'investidura entre PSC i ERC, que té com a element estrella la reforma del sistema de finançament de Catalunya. El document de Fitch indica que, amb el canvi, Catalunya passaria a tenir un règim "més pròxim" al que tenen el País Basc i Navarra, ja que recaptaria tots els tributs i "compensaria" a l'Estat pels serveis que duu a terme a Catalunya, com ara la gestió de certes infraestructures o la diplomàcia.

Fitch ressalta que Catalunya "aporta actualment més del que rep perquè és més rica que la mitjana estatal" i, en base a això, conclou que la Generalitat sortiria beneficiada de la reforma, però la resta de l'Estat no. Ara bé, segons l'agència això no suposaria que Catalunya aconseguís una millora de ràting i recorda que l'acord signat entre PSC i ERC té l'oposició del PP. En canvi, creu que la condonació del deute general pel fons de liquiditat autonòmica (FLA), pactat entre l'Estat i la Generalitat, sí que afectaria positivament a la qualificació creditícia de Catalunya.

Sobre l'acord del passat juliol perquè l'Estat desemborsi 1.057,9 milions per a Rodalies per "posar el comptador a zero", l'agència nord-americana justifica que l'impacte econòmic serà "neutral" per als comptes de la Generalitat perquè els diners aniran a parar directament a Renfe.