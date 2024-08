La CNMV suspèn la cotització de Talgo davant un possible veto del govern espanyol a l'opa de Ganz-Mavag

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha anunciat aquest dimarts la suspensió cautelar de la cotització de Talgo davant el possible veto imminent del govern espanyol a l'opa del grup Ganz-Mavag, tal com apunten alguns mitjans. L'organisme regulador assenyala que la suspensió s'allargarà mentre es difon "una informació rellevant" sobre la companyia espanyola.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra i portaveu de l'executiu espanyol, Pilar Alegría, ha confirmat que aquesta qüestió s'ha tractat durant la reunió del govern d'aquest dimarts i ha afirmat que hi haurà una comunicació un cop hagin tancat els mercats

El govern espanyol, a través del ministre de Transports, Óscar Puente, va mostrar des del primer moment la seva oposició a l'operació encapçalada pel grup hongarès i va arribar sondejar alternatives amb altres grups industrials per evitar-la. Mentrestant, els petits accionistes han anunciat que recorreran als tribunals les "ingerències" de l'executiu espanyol en l'opa.