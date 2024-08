El pa de cada dia

Sense aturar-se, amb un agost hàbil políticament, el nou curs ja recomença amb nou Govern a Catalunya. El primer paquet de mesures del primer Consell executiu ha estat aplicar i ampliar el pla contra la sequera d’Aragonès, apostant per la regeneració i la dessalinització. Cal recordar que l’acord d’investidura entre republicans i socialistes no compromet a cap de les dues parts en qüestions de configuració de govern i altres temes no acordats. Però en tot cas, l’acord ha estat prou important per observar com, en els propers mesos, es desenvolupa en diverses qüestions molt sensibles per a la ciutadania.

Així, es preveu continuar la consolidació de l’Energètica com a empresa pública de generació i subministrament d’energia renovable per tal d’aconseguir la neutralitat climàtica de la Generalitat i el seu sector públic el 2030. Es proposa fomentar el nou model energètic català, amb l’extensió de l’autoconsum i les comunitats energètiques que prioritzarà el foment de la generació d’electricitat renovable. Per això, es posen en qüestió els projectes privats de les línies elèctriques d’evacuació de molt alta tensió (MAT) de la línia del Baix Cinca-Pierola-Rubí, la línia Valmuel-Begues i la línia Laluenga-Isona.

Pel que fa al tema de l’aigua, l’acord acull el suport al món local en la millora de les xarxes d’abastament i continuar amb les inversions en obres hidràuliques estructurals, com les noves infraestructures de dessalinització previstes a la Tordera i el Foix, amb les estacions d’aigua regenerada (130 hm³/any d’aigua regenerada) i noves inversions en plantes potabilitzadores.

Pel que fa a la mobilitat, l’acord compromet el Govern Illa a mantenir el projecte del TRAMCAMP que permetrà oferir un sistema de transport públic ferroviari a l’àrea metropolitana de Tarragona; continuar amb l’estudi sobre serveis ferroviaris a la Costa Brava, el Pirineu, la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre. També a la constitució de la nova operadora ferroviària i el traspàs de les primeres 16 infraestructures durant el 2025. Iniciar el traspàs de la línia R1 i impulsar conjuntament Govern/ Gobierno /RENFE un pla de xoc de millora de serveis. Alhora, fer realitat la integració tarifària de tot Catalunya durant el 2025 i mantenir el compromís de la gratuïtat de la T-16 i el seu ús a tot Catalunya.

Pel que fa a l’àrea d’empresa, l’acord signat preveu continuar treballant per una Reindustrialització verda i justa desplegant el Pacte Nacional per la indústria 2020-2025, i arribar a assolir un pes industrial del 25% del PIB del país l’any 2030. També es compromet a facilitar els projectes estratègics de facilitació de l’activitat econòmica en projectes d’inversió molt rellevants. En aquest sentit, hi ha el compromís de desplegar l’aliança de semiconductors, una opció per a la sobirania tecnològica catalana.

En el capítol del repte greu de l’habitatge, hi ha l’acord de posar en marxa un programa urgent de foment de l’habitatge protegit per resoldre l’actual crisi d’accessibilitat i construir 50.000 pisos nous en el període 2024-2030. Així com un programa de rehabilitació d’habitatges per fer-los assequibles. Illa haurà de desplegar la Llei estatal d’habitatge, en especial l’Índex de referència de preus dels lloguers; i impulsar la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions així com dels habitatges d’ús turístic.

En educació, el Govern Illa, per l’acord amb els republicans, haurà d’avançar en la gratuïtat de l’educació 0-3. Mantenir l’avançament del calendari escolar i mantenir la no concertació de centres que segreguen per gènere a primària i acabar amb els concerts d’aquelles que segreguen per gènere a secundària. En salut, Illa haurà de consolidar les millores laborals (retributives i organitzatives) dels professionals sanitaris, fetes el 2023 i principis del 2024. Mantenir les inversions hospitalàries arreu de Catalunya. I continuar amb el desplegament de l’atenció integrada social i sanitària a les residències de gent gran, i mantenir les experiències d’integració ja desplegades territorialment.

En Cultura i Esports, el nou Govern s’ha compromès a arribar a l’objectiu del 2% del pressupost. També a impulsar com un projecte estratègic del País el projecte del Catalunya Media City (CMC) a les Tres Xemeneies (Sant Adrià de Besòs i Badalona). I es continuarà apostant per l’esport femení, la feminització de les estructures esportives i la projecció pública de les referents.

Els deures de l’inici de curs són prou extensos i estratègics per tal que una oposició constructiva es dediqui a controlar el Govern pel seu grau de compliment i n’impulsi la seva execució. Estem parlant d’una llarga llista de temes que afecten la quotidianitat dels catalans. Per tant, podem dir que són el pa de cada dia. I en aquest cas, no caldrà pregar amb el «doneu-nos senyor el dia d’avui». Caldrà, des de l’acció política i la mobilització ciutadana i de l’opinió, exigir avançar en tot allò que faci de Catalunya una societat més justa, amb més oportunitats de prosperar i més integrada culturalment.