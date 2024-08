Energívors: energia percebuda vs. usada

Hi ha un neologisme que trobo molt interessant: energívor. Encara no està al diccionari, però ja apareix al TERMCAT, i els francesos fa temps que l’usen: «aparell, edifici o persona que usa molta energia, més de la normal o necessària». Aquest terme hauria de ser corrent, ja que estem en una societat molt energívora. Malbaratem gavadals d’energia i el pitjor de tot és que no en som conscients.

Quan analitzem l’energia usada a Catalunya per càpita surt una xifra d’uns 46 MWh/any i persona. Aquesta quantitat ens deixa freds perquè normalment no sabem si és molt o poc. Si ho poséssim en diners ho podríem comparar amb el sou o el lloguer, però en energia no ho sabem fer. La ment humana és «relativista», ens costa molt avaluar l’absolut, les avaluacions que fem són de comparació. Més alt que, més barat que, més simpàtic que, etc. Per tant, posem-hi algunes comparacions.

Hi ha el que podríem anomenar «l’energia percebuda». És la que paguem en factures que passen pel comptador i porten l’epígraf d’energia. L’electricitat, el gas i les gasolines o gasoils. Doncs bé, aquestes són només un xic menys de 9 MWh/any i persona. És a dir, menys d’una cinquena part de l’energia que realment usem. Com és que fem servir les altres quatre cinquenes parts? Vegem-ho.

Tres cinquenes parts (27 MWh/any i persona) ens calen per fer dues coses, la primera «fabricar» la pròpia energia i posar-la a la nostra disposició distribuint-la. És el que els experts en diuen passar d’energia primària a «final» (la venuda al detall, la que comprem). Quan es fa electricitat amb gas fòssil, de cada 2,2 kWh de gas només en surt 1 d’electricitat. Igualment, quan es passa de petroli a gasolines on també hi ha moltes pèrdues. Però la segona part, el 60% d’aquests 27 MWh, és l’energia embeguda, incorporada (o també «grisa») en els productes que comprem i fem servir. Quan comprem un iogurt, una camisa, una rentadora, un cotxe o un pis, estem comprant també l’energia necessària per a fabricar-lo. Amb l’energia embotida en una llauna de cervesa un cotxe elèctric pot fer 4 Km. Tota aquesta energia és necessària per a les nostres vides, la comprem, però no ens sembla que sigui energia. No la percebem com energia. Som uns golafres d’energia i no en som conscients.

Podem anar més lluny i veure els darrers 10 MWh/any i persona que ens falten per arribar als 46 del principi. Són els de l’energia que no s’ha gastat a Catalunya, però que està embeguda als productes importats fabricats a fora. Aquesta energia “global” i les emissions de CO2 a ella assimilades de les que sempre en culpem la Xina, també ens en beneficiem nosaltres i tampoc les percebem com a consum energètic.

En resum, som uns verdaders energívors, però només som mitjanament conscients d’una cinquena part de l’energia que gaudim (aquesta també hauria d’estar al diccionari). Tot això serveix per recordar a les alcaldesses i alcaldes que quan pensin a buscar terrenys al municipi per captar l’energia renovable necessària per a la seva ciutadania (al Bages, on no tenim ni vent ni aigua, haurà de ser fotovoltaica) no s’oblidin que al seu municipi, normalment, no tenen cap fàbrica de ciment, ni de cotxes, ni de rentadores, ni de camises, ni tan sols de iogurts. Ah!, i que tampoc tenen aeroport, ni hospital de cremats, ni camps del Barça ... serveis que la població que els ha votat assíduament frueix (ara sí) i que necessiten molts kWh per funcionar.

Al curs «Dels fòssils a les renovables» a la FUB parlarem d’aquests temes. https://www.umanresa.cat/ca/estudis/cursos/energia-dels-fossils-les-renovables.