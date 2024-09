Alternatives per a petits i grans

Coincidint amb el piromusical del vespre, Mòbil Parc proposa una activitat pels més menuts de casa, l’Xtreme Race. Sona intrèpid i aventurer, i així és. 376 metres d’inflables encadenats els uns amb els altres per a demostrar qui és el o la més ràpida. I d’una proposta totalment nova, passem a una ja tradicional, les partides d’escacs que cada any organitza l’Escacs Catalònia Club. Enguany es continua apostant per obrir les partides a tot tipus de jugadors amb tot tipus de nivell, però es porta la iniciativa al bell mig de Manresa, al Passeig Pere III.

L’Xtrem Race es postula clarament com l’opció poliesportiva i de lleure pensada pels infants. Els responsables dels inflables recomanen que hi participin nens i nenes a partir dels sis anys, però en altres ocasions, també hi han deixat competir els pares i germanes més grans. Així doncs, no hi ha cap inconvenient perquè els més grans i els més menuts de cada casa pugnin per ser el més ràpid a superar els nombrosos obstacles ens els 376 metres d’inflable, que els seus organitzadors defineixen com «el més llarg del món». A més, pels infants menors que ho desitgin, també s’instal·larà un circuit d’aventura per majors de 110 centímetres d’alçada.

A més, com ja és costum, tots els amants dels escacs podran disputar dilluns les partides que vulguin, a partir de les 11 del matí. L’Escacs Catalònia Club trasllada l’activitat al centre de Manresa, al Passeig Pere III, a l’alçada del Casino. Podran participar-hi tot tipus de jugadors, independentment del seu nivell, fins i tot s’hi pot assistir només per a observar les partides i aprendre mentre admires els moviments dels jugadors amb més bagatge i formació.