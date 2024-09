Els auditors europeus alerten del risc que els estats no puguin "absorbir" tots els fons europeus per la covid-19

El Tribunal de Comptes de la Unió Europea ha alertat del risc que els estats no puguin "absorbir" tots els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), la peça principal del pla de recuperació Next Generation EU. En un informe publicat aquest dilluns, els auditors europeus han constatat els "retards en el desemborsament i la implementació" dels projectes i objectius necessaris per obtenir els diners durant la primera meitat de funcionament d'aquest instrument, que està valorat en 724.000 milions d'euros i que acabarà el 2026. Ara que els estats encaren la segona meitat del desplegament dels fons, els auditors apressen Brussel·les a ajudar més els països per poder absorbir-los.

A finals de 2023, s’havien presentat menys del 30% de les més de 6.000 fites i objectius, els indicadors de progrés, segons l'informe. Això significa que encara s'han de complir un nombre "important" d'objectius, "possiblement els més difícils" d'assolir, apunten. "És probable que les inversions endarrerides augmentin encara més els retards i alenteixin l'absorció", afegeixen en un comunicat.

Espanya, per exemple, va incloure reformes específiques per modernitzar l'administració pública mitjançant l'enfortiment del seu marc de contractació pública, la millora dels procediments de contractació i el desenvolupament d'un sistema de gestió i seguiment de l'aplicació del RRF. Tanmateix, la finalització d'algunes mesures "no va ser tan ràpida com s'esperava", diu el Tribunal de Comptes. També mencionen un informe de l'entitat superior d'auditoria espanyola l'abril de 2023 va assenyalar els reptes per planificar correctament els recursos humans i garantir recursos adequats (especialment a nivell regional) per implementar el MRR.