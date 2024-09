Així és el nou Cupra Terramar, que ja es veurà pels carrers a partir del novembre

Cupra ha estrenat aquest dimarts el Terramar, un SUV esportiu que es veurà pels carrers a partir del novembre. L'automobilística ha aprofitat el pretext de la Copa Amèrica de vela per presentar el seu nou model de cotxe, amb el qual pretén obrir una "nova etapa", arribar a nous clients i créixer en vendes. En l'acte de presentació celebrat a l'IMAX del Port Vell davant més de 400 persones, el director executiu de Cupra, Wayne Griffiths també ha carregat contra els aranzels als vehicles produïts a la Xina, que afecten al Tavascan. "No són justos", ha dit en declaracions a l'ACN. "Poden tenir un impacte molt greu per a nosaltres, posant en risc el projecte i el creixement de la marca", ha alertat.

Amb el nom de Terramar Cupra ha volgut retre homenatge al circuit de Sant Pere de Ribes, on es van presentar com a firma. El vehicle, dissenyat i creat a Barcelona, es produirà a la planta d'Audi de Györ, a Hongria.

Un any "increïblement significatiu" per a Cupra

El Terramar arriba en un any "increïblement significatiu" per a Cupra, que també ha llançat recentment els renovats Formentor i León. La firma espera que el nou model "continuï impulsant l'èxit" de la companyia i els seus resultats financers. El cotxe es vendrà a partir de 38.500 euros i estarà disponible en tres tecnologies diferents: gasolina, híbrid i híbrid endollable. Ressalta també que serà l'últim SUV de la marca que estarà disponible amb motor de gasolina.

Part del darrere del Cupra Terramar / ACN/Maria Asmarat

Com que Cupra ha volgut aprofitar la Copa Amèrica de vela per presentar el nou vehicle, la firma ha llançat també una edició limitada del Terramar amb un disseny fet per a l'ocasió -incorpora el logo en un lateral, per exemple- i de la que tan sols fabricarà 1.337 unitats. De fet, el director executiu de la 37a edició de la prova esportiva, Grant Dalton, ha estat un dels ponents de l'acte d'estrena mundial.

Critiques contra la "imposició" d'aranzels al Tavascan

En la presentació, Griffiths també ha carregat contra la "imposició" dels aranzels al Tavascan, un dels vehicles afectats per la nova política de la UE. Posteriorment, el director executiu de la marca ha assegurat que volen "intentar canviar" la mesura i "buscar una solució" per evitar que aquesta mesura afecti les marques europees. "Pot tenir un impacte molt greu, també en la nostra capacitat per complir amb els objectius de co2", ha reiterat Griffiths.

En aquesta línia, de nou, ha reclamat als governs "fer els deures" per avançar cap a l'electrificació del parc automobilístic. "Hi ha molt per fer si volem arribar a les zero emissions, que és on hem d'arribar", ha dit. "Hem de motivar els clients a comprar cotxes amb incentius fiscals i amb una governança de la infraestructura de recàrrega", ha agregat.

Preguntat per les declaracions d'aquest dilluns del CEO del grup Volkswagen, Oliver Blume, que obria la porta al tancament de fàbriques a Alemanya, Griffiths ha assegurat que no li preocupa. "A mi em preocupa la meva fàbrica de Martorell, això és la meva preocupació més gran. I també que el cotxe elèctric arrenqui a Espanya", ha respost.

A l'estrena del Tavascan hi ha assistit el president del Parlament, Josep Rull; i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. També s'hi ha pogut veure diverses personalitats del món econòmic, entre elles el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; o l'exconseller Roger Torrent.