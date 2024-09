Catalunya perd 64.353 afiliats a l'agost i l'atur creix en 8.707 persones, fins als 335.990 desocupats 

Catalunya va perdre 64.353 afiliats a la Seguretat Social durant l'agost i va trencar sis mesos consecutius amb increments, segons dades del ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En total, es van comptabilitzar 3.771.723 afiliats, un 1,68% menys que al juliol però un 2,12% més que a l'agost del 2023 (+78.327). L'atur registrat a Catalunya va pujar en 8.707 persones a l'agost en relació al juliol, fins als 335.990 desocupats, és a dir, un 2,66% més, segons ha informat aquest dimarts al matí el Ministeri de Treball. Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, l'atur va caure en 2.882 persones (-0,85%). Es tracta de la xifra més baixa del mateix mes des del 2007 (267.473) i lleugerament per sota les del 2008 (342.082).

Si bé el 2024 es va iniciar amb un descens en el nombre d'inscrits a la Seguretat Social després de la campanya de Nadal, fins als 3,67 milions, al febrer la xifra d’afiliats va començar a encadenar fins a sis mesos consecutius a l'alça, incloent la millor dada històrica el juliol passat, amb 3,836 milions. Ara, aquesta tendència s'ha revertit i Catalunya ha retrocedit en prop de 65.000 treballadors en actiu a l’agost, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Al conjunt de l'Estat, el nombre d'afiliats va arribar als 21.189.402, és a dir, 193.704 menys (-0,91%) en comparació al juliol. Si es compara amb l'agost del 2023, però, van augmentar un 2,33%, amb 482.902 afiliats més. Paral·lelament a aquestes dades, l'atur a Espanya va augmentar en 21.884 persones a l'agost, el menor increment en aquest mes des del 2016, segons el Ministeri de Treball, i un 0,86% més que al juliol. En termes interanuals, l'atur s'ha reduït en 130.579 persones, un 4,83% menys. La xifra de desocupats al conjunt de l'Estat es va situar en els 2.572.121 persones, la xifra més baixa en un mes d'agost des del 2008. Els serveis concentren la majoria d'aturats a Catalunya

Els serveis registren la majoria d'aturats

Per sectors d'activitat econòmica, els serveis són els que van registrar la majoria d'aturats a l'agost a Catalunya, amb 244.894 persones (+7.944) dels 335.990 en total; seguit de la indústria, amb 35.296 (+637); la construcció, amb 26.034 (+687); i 5.046 de l'agricultura (+5). D'altra banda, 24.720 persones no tenien una ocupació anterior (-566). Per sexes, dels 335.990 aturats, 140.105 eren homes i 195.885 dones. A més, del total, 19.547 tenien menys de 25 anys, dels quals 10.446 eren homes i 9.101 eren dones. Pel que fa la procedència dels desocupats, 64.571 eren estrangers, dels quals 2.200 pertanyien al sector de l'agricultura, 4.690 a la indústria, 7.236 a la construcció, 39.531 als serveis i 10.914 no tenien una ocupació anterior.

L'atur creix a totes les demarcacions

D'altra banda, totes les demarcacions catalanes van registrar increments del nombre de desocupats. Les comarques de Barcelona van sumar 251.088 persones en recerca de feina, 6.181 més que al juliol (+2,52%), mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat, va representar un descens anual del 0,77% (-1.940). A les comarques de Girona, es van apuntar 29.384 persones a les llistes de l'atur, 910 més que el mes anterior (+3,20%), mentre que en comparació amb el mateix mes de l'any passat va retrocedir un 1,50% (-448).

A les comarques de Lleida, la xifra de desocupats va pujar en 601 persones, fins als 16.407 desocupats (+3,80%), mentre que en relació a l'any passat, es va registrar un descens de l'1,90% (-317). Per últim, a les comarques de Tarragona hi havia 39.111 persones en recerca de feina, 1.015 més que al juliol (+2,66%), però 177 menys que a l'agost del 2023 (-0,45%).

Pel que fa la formalització de contractes, se'n van comptabilitzar 159.795, és a dir, un 37,41% menys que al juliol (-95.517) i un 4,66% menys que a l'agost del 2023 (-7.805). Per tipus de contracte, 65.203 eren indefinits, un 38,32% menys que el mes passat (-40.509) i un 6,22% menys que fa un any (-4.325); mentre que 94.592 eren temporals, això és un 36,77% menys que al juliol (-55.008) i un 3,55% menys que a l'agost del 2023 (-3.480). Dels 159.795 contractes, 124.688 corresponien al sector serveis; 22.817 al de la indústria, 6.805 al de l'agricultura i 5.485 al de la construcció. D'altra banda, 51.127 contractes eren a treballadors estrangers, un 26,1% menys que al juliol (-18.044) i un 3,34% menys que a l'agost de l'any passat (-1.769).