Volkswagen es planteja tancar fàbriques a Alemanya per primer cop

En un moviment sense precedents dels seus 87 anys d’història, Volkswagen es planteja l’impensable: el tancament de fàbriques i acomiadaments forçosos a Alemanya per reduir costos en la seva marca homònima, la principal del grup. La direcció de l’automobilística va avançar que cancel·larà un acord de llarga durada amb els treballadors del país, en vigor des de 1994, que excloïa les retallades de persones obligatòries fins a finals del 2029, segons es detalla en un comunicat recollit per l’agència alemanya DPA. "En la situació actual, no es pot descartar el tancament de plantes de producció de vehicles i components si no es prenen mesures ràpides", va indicar la firma.

Costos elevats

Fa anys que Volkswagen lluita contra uns costos massa elevats que l’han fet caure per sota d’altres empreses del sector, com Seat, Audi o Skoda, en termes de rendibilitat. El 2023 va llançar un programa de reducció de costos que pretenia donar solució a les dificultats que pateix l’empresa i milloraria els beneficis en 10.000 milions d’euros de cara al 2026. No obstant, l’actual debilitat de negocis encara incipients, com el dels vehicles elèctrics, ha agreujat la situació fins a aquest punt. Els executius defensen que la marca s’ha de somtmetre a una reestructuració integral i que els esforços actuals per reduir la plantilla a partir de models de jubilació anticipada i indemnitzacions per acomiadament voluntari ja no són suficients per complir els objectius.

El comitè d’empresa va anunciar una resistència massiva contra els plans anunciats. La líder del comitè, Daniela Cavallo, va qualificar les mesures d’"atac a la nostra ocupació, a les nostres ubicacions i als nostres convenis col·lectius". "Això posa en qüestió la pròpia Volkswagen i, per tant, el cor del grup. Ens defensarem ferotgement", va escriure Cavallo en el seu missatge als treballadors.

