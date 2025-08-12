BANCA
La confirmació de l'opa perjudica a la Borsa el BBVA i beneficia el Sabadell
El diferencial entre l’oferta del banc basc i la cotització de l’entitat catalana s’engrandeix en la sessió d’aquest dimarts i els analistes entreveu que serà necessari millorar la retribució per als accionistes perquè l’operació tiri endavant
Celia López
El mercat respon aquest dimarts a l’anunci del BBVA de seguir endavant amb la compra del Banc Sabadell malgrat els obstacles. El banc basc baixa més d’un 1% a mitja sessió d’aquest dimarts mentre que l’entitat catalana es revalora un 1,5%. Aquesta situació indica que els inversors encara esperen que el BBVA millori l’oferta sobre el Banc Sabadell. Els analistes coincideixen a assenyalar que serà necessari una millora de la proposta del BBVA per convèncer els accionistes del Sabadell a acudir a l’opa i completar l’operació davant el repunt del Sabadell en l’Ibex 35, tot i que també adverteixen que aquest moviment pot resultar en una pèrdua de valor per a l’accionista.
Els analistes de Renta4 exposen en el seu informe diari que el mercat preveu una millora del preu i això és el que impulsa la cotització del Sabadell. «Seguim pensant que si realment el BBVA vol comptar amb opcions perquè l’oferta tiri endavant hauria de millorar l’oferta per almenys salvar el diferencial de l’equació de canvi», recullen. Per la seva banda, els analistes d’XTB expliquen que la batalla pel Sabadell ha entrat ara en la seva fase decisiva. «El BBVA ha confirmat que manté la seva opa, però el mercat es pregunta si realment la millorarà per convèncer els accionistes. Amb una prima negativa del 8% i un clima regulatori advers, les probabilitats d’èxit es redueixen, i ara mateix són baixes, en gran part per la prima negativa, la fortalesa actual del Sabadell i les condicions regulatòries imposades. Per canviar el rumb, el BBVA hauria de millorar significativament l’oferta, cosa que per ara no està garantida i que des del nostre punt de vista no té sentit econòmic», apunta l’analista d’XTB Manuel Pinto. Els analistes de Bankinter coincideixen a assenyalar que la probabilitat d’èxit de l’operació és reduïda si el BBVA no millora la seva oferta.
Per als analistes d’Alantra, el BBVA destruirà valor per als accionistes si apuja el preu de l’opa sobre el Sabadell. «L’anunci de seguir endavant amb l’oferta està en línia amb les nostres expectatives, tot i que hauríem preferit que el BBVA seguís la via Orcel de retirar Unicredit de l’oferta per BPM, admetent que les coses havien canviat des que es va proposar l’oferta», recull un informe de la firma que recull l’agència Europa Press.
Prima negativa
En aquests moments la prima negativa se situa en el 8%, cosa que significa que el valor de l’oferta del BBVA (accions + efectiu) està un 8% per sota del preu actual del Sabadell en el mercat. Aquests nivells són superiors als que cotitzava la setmana passada i redueixen l’atractiu per als inversors del Sabadell. El BBVA ha anunciat que actualitzarà i publicarà tota la informació rellevant relacionada amb l’operació en el document final de l’opa, que previsiblement enviarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors a finals d’aquest mes o a principis del mes de setembre. Després començarà el període d’acceptació, que es preveu que s’iniciï a mitjans de setembre.
El període d’acceptació és la finestra de temps en què els accionistes del Sabadell poden decidir si accepten el canvi d’accions proposat pel BBVA. Acostuma a durar entre 30 i 70 dies, i la CNMV fixa les dates exactes a l’autoritzar el fullet. El BBVA pot millorar les condicions de l’opa fins a cinc dies naturals abans que acabi el període d’acceptació, i qualsevol millora s’aplicarà a tots els que ja hagin acceptat.
«La gran pregunta ara que s’ha confirmat que l’opa continua endavant, és si el BBVA millorarà l’oferta actual. L’accionista té en gran consideració el fort dividend que li ofereix el Sabadell, i més encara en un entorn de baixos tipus d’interès, i a més, sobretot qui va adquirir les accions del Sabadell fa temps es podria veure perjudicat fiscalment davant les fortes pujades de l’acció dels últims anys, ja que acudir a aquesta opa es consideraria una venda d’accions. Segons la nostra opinió, el veto a la fusió per part del Govern ha sigut el que ha reduït considerablement les possibilitats d’èxit de l’opa, ja que, tot i que sigui temporal, l’operació perd sentit econòmic i atractiu per als accionistes», conclouen els analistes d’XTB.
La firma Alantra vaticina que el BBVA farà l’oferta sobre el Sabadell al començament de setembre, amb una millora del component en efectiu. «Segons la nostra opinió, una oferta hostil així destruiria valor per als accionistes, i per tant estem cauts en el BBVA», ha dit Alantra. La casa d’anàlisi manté una recomanació de mantenir-se ‘neutral’ amb les accions del BBVA, assignant un preu objectiu de 16 euros.
