A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
Empreses i autònoms hauran d’adoptar l’eina informàtica Verifactu a partir del 2026
Yago González
Si el pròxim dia de Cap d’Any vostè entra en una cafeteria i (potser per treure’s la ressaca) demana una xocolata i uns xurros, els propietaris de l’establiment estaran obligats a enviar electrònicament a l’Agència Tributària la factura del seu consum. Com ho faran? Mitjançant un nou sistema anomenat Verifactu, un programa informàtic creat a partir de la Llei Antifrau del 2021 que totes les empreses i autònoms d’Espanya hauran d’incorporar el 2026.
Verifactu, resumidament, és un programa informàtic creat perquè Hisenda controli en temps real totes les factures de tots els negocis del país. Adéu a les facturacions en Word o Excel, benvingudes les electròniques. Cada tiquet de caixa haurà d’incorporar un codi QR que l'identifiqui i que el client podrà comprovar.
El nou mètode, creat d’acord amb la regulació europea (en països com Portugal ja funciona), té tres objectius principals: combatre el frau fiscal (la comptabilitat en B és habitual en força petits negocis), agilitzar els tràmits administratius mitjançant la digitalització, i reduir l’ús de paper.
En realitat, és una novetat només per a companyies d’una certa mida i per als autònoms. Les empreses que ingressen més de sis milions d’euros anuals ja estan obligades a presentar les seves factures en un sistema digital anomenat SII (Subministrament Immediat d’Informació). Però, per a la resta, el canvi arribarà obligatòriament l’any vinent: a partir de l’1 de gener per a les empreses, i de l’1 de juliol per als treballadors per compte propi.
El mateix control per a tothom
“És una mesura útil que avança en la direcció adequada en un Estat de dret com el nostre, i igualarà molt la competència empresarial, ja que totes estaran sotmeses al mateix control exhaustiu i cap no podrà recórrer a una competència deslleial mitjançant la doble comptabilitat”, explica Pelayo D. Rayón, CEO de la consultora tecnològica Axon Soluciones.
Les empreses, indica Rayón, “hauran d’enviar cada factura en temps real a l’Agència Tributària mitjançant un sistema digital segur, traçable i sense possibilitat d’alteració”. Això implica que, en cas de frau, a més del negoci infractor, també serà responsable l’empresa de programari escollida per aplicar Verifactu.
Perquè el nou sistema d’Hisenda s’haurà d’executar amb programes informàtics que compleixin amb les especificacions tècniques de Verifactu. Aquests programes poden ser solucions comercials ja existents adaptades a la normativa, o bé desenvolupaments propis. A més, l’Agència Tributària està ultimant una aplicació gratuïta per a pimes i autònoms amb baix volum de facturació. La normativa preveu multes de fins a 50.000 euros anuals per als negocis que no utilitzin programari certificat, i de fins a 150.000 per als proveïdors informàtics que no compleixin els estàndards.
Un cop incorporat el sistema, l’enviament en temps real de les factures és opcional. Els qui no l’adoptin (en la modalitat anomenada No Verifactum), hauran de garantir-ne la disponibilitat en cas d’inspecció. Així mateix, els negocis poden continuar emetent factures en paper, ja que Verifactu s’encarrega de crear-ne una mena de rèplica electrònica, que l’establiment haurà de guardar durant almenys quatre anys.
