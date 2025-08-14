Cases rurals de la Catalunya central pengen el cartell de complet pel pont d’agost
Les empreses del sector constaten que tots els mercats “estan funcionant bé” en un mes que és “la joia de la corona”
Redacció / ACN
El sector turístic encara el pont d’agost amb previsions optimistes arreu de Catalunya, especialment a la costa i al Pirineu, on els allotjaments penjaran el cartell de complet. En zones com el Berguedà, el turisme rural es mostra optimista: "És una tendència habitual i aquest any, a més, hi ha aquest pont al mig de l'agost i estem contents", explica el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. El seu és un públic familiar i majoritàriament de l'àrea metropolitana. Enguany han detectat més reserves a última hora, una tendència que va en augment en els últims anys, sobretot en el cas de cases rurals petites. "La gent espera menys dies per reservar", afirma.
Al Moianès, establiments rurals com Mas Vilarrasa de Moià també preveuen plena ocupació. El perfil és de públic familiar amb mainada procedent majoritàriament d'àmbit metropolità. En canvi, en altres punts del territori les cases rurals estan a mig gas. Segons dades de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, la mitjana d'ocupació se situa entorn d'un 60% en el cas de les reserves de la setmana sencera i un 40%, aquest cap de setmana llarg. "És curiós perquè malgrat caure el festiu en divendres, les reserves són de 2 nits de mitjana, del 15 al 17", afirma el seu president, Ramon Bosch, que admet que "hi ha hagut estius més generosos" en relació amb les reserves.
Al llarg del territori, hotels, apartaments, càmpings i cases rurals registraran ocupacions d’entre el 85% i el 100%. Les empreses constaten que tots els mercats “estan funcionant bé” en un mes que és “la joia de la corona” pel sector. A més, assenyalen una tendència a allargar la temporada més enllà de la segona quinzena d’agost.
