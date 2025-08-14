Comerç
La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
La propietària, Ana Ballesteros, vol aprofitar la baixada de vendes per jubilar-se i tancar el negoci familiar a Manresa, que funciona des de l’any 1965
Clara Torradas Cura
Després de tota una vida lligada al negoci familiar, el mateix mes que fa els 65 anys i sense relleu generacional ni tampoc algú a qui traspassar-li, Ana Ballesteros tancarà la seva botiga de roba del carrer de la Sagrada Família, al barri manresà amb el mateix nom. Al llarg d’aquests anys ha viscut en primera persona com canviava l’àmbit del comerç al detall. “Tanco perquè em jubilo, però la venda ha baixat molt”, explica Ballesteros. “Les botigues petites ens estem extingint com els dinosaures” perquè han de sobreviure a les grans superfícies i als basars xinesos. Assegura que internet també els està fent “molt mal”.
La botiga Confecció i gènere de punt Ana Ballesteros va obrir el 1965 a la carretera del Pont de Vilomara i s’hi va estar fins a l’octubre de 1996, any en el qual es va traslladar al local actual. El negoci tindrà vida fins al 30 de setembre, ara, però, comença vacances fins al dia 2 del mes vinent. Tot i fer vacances, explica que obrirà tots els dimarts perquè el primer any que ho va fer així va tenir “unes vendes que semblava Nadal”.
Les calces són el més venut
L’establiment l’identifica un rètol de color granat i un aparador on hi ha exposats pijames i roba interior. En entrar, es veuen diverses camisoles, bates i samarretes arrepenjades als prestatges. “Les camises de dormir de dona gran i la roba interior com les calces són el més venut”. La botiga es presenta a la clientela com el clàssic local de venda al detall de tota la vida: amb prestatges alts que requereixen una escala per arribar a dalt de tot plens de capses amb sostenidors, calces, calçotets, mitjons, pijames infantils, bates per anar a l’escola, mitges i samarretes bàsiques.
Ballesteros tenia la intenció de traspassar el negoci a altres persones que el volguessin continuar. Tanmateix, amb la franquesa que caracteritza la propietària, informa els interessats que les vendes han anat baixant. Per exemple, “la roba de la canalla fa perdre diners, avui dia es passen la roba entre amigues i, abans, només era entre germanes”.
Insisteix que l’accessibilitat als productes a través d’internet se li presenta com un altre obstacle per seguir venent. “Com es pot saber si una cosa és bona, el teixit, la textura de la roba, les mides?”, es pregunta. A Cardona té una amiga que li explicava que sempre gasta les mateixes sabates, “va anar en una botiga i li van dir que trigarien un mes a tenir-les, va mirar per internet i l’endemà ja les tenia a casa”, i és clar, “no es pot competir contra això”, lamenta. En conseqüència, l’amiga li deia que el pròxim cop que n’hagi de comprar unes altres ja no anirà a la botiga. “És la mentalitat”, conclou.
Menys comerç local
El fet que vagin tancant botigues de comerç local fa que “els majoristes també caiguin”. Als anys 90, quan Ballesteros ja portava la botiga, anava a Barcelona i ho veia ple de magatzems amb productes fabricats aquí. “Ara, els magatzems tenen de tot perquè s’han hagut d’espavilar i importar roba d’altres països”. Així mateix, “les botigues i fàbriques que tampoc exportin també aniran tancant”, diu convençuda. I ja avança que “quan només quedin les grans superfícies i no tinguin competència apujaran els preus tant com voldran”. Afirma taxativa que “estem alimentant els llops i els llops se’ns menjaran”.
Entre l’arribada de les grans cadenes, dels basars xinesos que tenen de tot i de la venda per internet, al petit comerç se li afegeixen dos problemes més. Per una banda, segons Ballesteros, són les botigues que venen roba barata, senzilla i de mala qualitat. “La gent hi compra, però acaben pagant més”. I per l’altra, peces que ja no es venen tant com abans. “Les escoles d’infantil només fan portar bata als nens per fer plàstica, i les bosses de berenar tampoc es porten; ara van amb carmanyola”. Ballesteros es queixa que “compren barat perquè no els dura la roba, però no els dura perquè compren barat”. Hi afegeix que “la gent està normalitzant que la roba no duri, s’estan acostumant a comprar”.
Subscriu-te per seguir llegint
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida