Grans fortunes treuen a borsa 2.000 milions en immobiliàries
Després de conèixer-se la reforma del règim fiscal de les socimis proposada pel PSOE, sagues familiars com la liderada per Ángel Soria i fons com Ares, Stoneshield o Tikehau han fet debutar noves immobiliàries
Gabriel Santamarina
Ocho socimis (societats cotitzades d’inversió immobiliària) propietat de fons d’inversió i grans fortunes —incloent-hi diversos futbolistes—, amb més de 2.000 milions d’euros en actius, han sortit a borsa durant els primers sis mesos de l’any. Aquestes campanades s’han produït després que el Govern finalment no activés una “macropujada” en la tributació d’aquest tipus de companyies, el règim fiscal de les quals els permet no pagar impost de societats a canvi de repartir en dividends la major part del seu benefici.
L’any 2024, Sumar va acordar amb l’ala socialista de l’Executiu la “supressió del règim fiscal especial de les socimis”, present a la majoria de països de l’OCDE i que busca incentivar i apropar la inversió immobiliària especialment als particulars. Aquell acord entre els dos partits va suposar tot un terratrèmol en el sector, que es va traduir en una paralització d’operacions i de sortides a borsa. Tanmateix, al gener d’aquest any, el president Pedro Sánchez va concretar el seu pla i va proposar un retoc quirúrgic, consistent en una pujada de l’impost de societats a aquelles que disposin exclusivament d’habitatges de lloguer, incentivant així que aquests es posin al mercat a preus assequibles.
Aquesta proposta va veure la llum el passat mes de maig, quan el Grup Socialista al Congrés va presentar una “macroproposició” de llei amb una part rellevant de les mesures d’habitatge anunciades mesos abans per Sánchez. Si el text prospera —quelcom complicat per l’aritmètica parlamentària de l’Executiu—, s’elevaria la tributació dels beneficis no distribuïts d’aquestes empreses via dividends (només les que tinguin habitatges en cartera), tot i que es contemplen grans deduccions si una part dels actius es destinen a lloguer assequible, si es reinverteixen els guanys o si es respecta que els inquilins no paguin més del 30% dels seus ingressos.
Les noves socimis a borsa: de Stoneshield a Torre Rioja
La proposta del Govern ha estat rebuda de manera positiva entre els grans capitals, que no han trigat a moure fitxa i tocar la campana al mercat de valors. És el cas del fons Stoneshield, capitanejat per Juan Pepa i Felipe Morenés, que el mateix mes de gener va treure a la borsa francesa Euronext Access la seva socimi Student Properties Income, propietària de 42 residències d’estudiants i 8.200 llits a algunes de les principals ciutats del país, operant sota la marca MiCampus. Aquest va ser el debut més gran del semestre, amb actius valorats en 1.051 milions d’euros, que un cop descomptat el deute deixen un valor corporatiu de 422 milions.
El segon més gran el va signar Ángel Soria, empresari vinculat al sector immobiliari madrileny des de la dècada dels 70, que va treure la seva immobiliària Torre Rioja al mercat digital Porfolio Stock Exchange. Aquesta socimi, que combina el negoci de lloguer d’edificis d’oficines i la promoció residencial, compta amb actius valorats en 850 milions, tot i que va debutar amb una capitalització borsària de 418 milions.
Altres fons que han fet el salt han estat l’americà Ares Management i el francès Tikehau Capital. El primer, que ja té una altra companyia cotitzant, va treure Daria 232 a Porfolio Stock Exchange, socimi propietària de mig miler d’habitatges a Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes i Alovera, amb actius valorats en gairebé 101 milions d’euros. En el cas de Tikehau, va fer debutar al mateix mercat Almond Core Centre, una petita empresa especialitzada en la compra, reforma i lloguer de pisos als barris més cèntrics de Madrid, amb un centenar d’immobles taxats en 57 milions i una capitalització de 28,5 milions.
La cinquena socimi per valor d’actius en debutar va ser Telco Building, impulsada pel banquer privat Paul Gomero. Aquesta immobiliària és propietària d’un únic edifici adquirit a Telefónica el 2021, valorat en 36 milions i situat a pocs metres del passeig de la Castellana i del cor d’Azca, al número 41 del carrer Raimundo Fernández-Villaverde. Aquest immoble, encara llogat a la teleco, serà transformat en habitatges quan rebi les autoritzacions municipals. Entre els accionistes d’aquest vehicle hi destaquen el mateix banquer d’Andbank que la impulsa, l’entrenador Luis Enrique i futbolistes com Santi Cazorla, Asier Illarramendi, Mikel Arteta, David Silva o Luka Modrić, entre altres personalitats del món de l’esport i de l’empresa.
Les tres últimes sortides al mercat borsari han estat socimis de petit format, totes tres a BME Scaleup, un mercat de baix cost per a empreses de baixa capitalització impulsat per Bolsas y Mercados Españoles. L’empresari Ghislain Le Page va tocar la campana amb Cupulas Properties, propietària de quatre complexos hotelers —tres a Altea i un a Alacant—, valorats en 11,2 milions; mentre que el català Narciso López Grau va treure a la llum la socimi Gesrenta BCN, amb 28 actius taxats en 8,73 milions entre habitatges, places d’aparcament i locals comercials. Finalment, va debutar JHG Domus, amb una capitalització de sis milions i impulsada per Francisco Javier Herrero. Aquesta encara no té actius en cartera, però disposa de tres contractes d’arres per adquirir tres locals a Madrid en els pròxims mesos.
