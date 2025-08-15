Normalitat a l'Aeroport del Prat en el primer dia de vaga del personal de terra de Ryanair
UGT denuncia vulneració al dret de vaga i ho denunciaran a Inspecció de Traball i l'Audiència Nacional
Albert Segura (ACN)
La T2 de l'Aeroport del Prat presenta normalitat aquest divendres, festiu de la Mare de Déu d'Agost, en el marc de la vaga parcial de la plantilla del servei de terra de Ryanair, a través de l'empresa Azul Handling. Tot i que UGT xifra el seguiment de la vaga en un 80%, denuncia que als aeroports de Barcelona i Girona s'han programat vols protegits en les franges horàries en què s'ha previst la protesta, un fet que, asseguren, vulnera el dret a la vaga. Per això, ho denunciaran a Inspecció de Treball i a l'Audiència Nacional, ja que tenen constància que s'ha repetit en altres aeroports de l'Estat, entre els quals el de Madrid. Pel que fa als passatgers, molts han avançat l'arribada a l'aeroport per si hi havia problemes amb els vols.
El sindicat considera que l'empresa Azul Handling ha boicotejat el dret dels seus treballadors a fer vaga, d'entrada amb el repartiment de les cartes de designació de funcions entre dues i tres hores abans de l'inici dels torns. A més, asseguren que s'han dut a terme canvis en els horaris dels treballadors, amb l'objectiu de reforçar l'operativa en les franges horàries en què s'ha convocat la vaga.
"Ahir a la nit ens van entregar serveis mínims a partir de les 23.00 h, i fins a la mitjanit no ens van entregar al comitè de vaga el llistat de vols protegits i el personal que havia de formar part dels serveis mínims", destaca Josep Ramírez, responsable d'UGT del sector aeri. A tot això, s'hi suma el fet que l'empresa ha declarat com a protegits tots els vols que operen dintre de la franja horària de la vaga, sense distingir allò que és essencial i allò que és imprescindible.
"Els vols protegits estan dintre de les franges de vaga, i poden fer qualsevol mena de vol, cosa que suposa rebentar la vaga", afegeix. És per aquest motiu que durant aquest divendres reuniran tota la informació relativa a les situacions que es puguin haver viscut als diferents aeroports del país per, dilluns mateix, denunciar-ho a Inspecció de Treball i a l'Audiència Nacional.
Un dia més a l'aeroport
L'afectació en els passatgers de Ryanair a Barcelona ha estat mínima, per no dir insignificant, al marge d'un vol a Tànger de mig matí que ha patit un retard. No obstant això, la majoria dels viatgers han estat previsors, alguns dels quals ja han patit recentment problemes amb l'aerolínia.
"Som de Torí i a la vinguda cap a Barcelona ens van cancel·lar el vol i no ens van avisar fins poc abans amb un correu electrònic, només ens van compensar amb vals de 3 euros", rememora la Catherin Basan, d'origen peruà però instal·lada amb la seva família a la ciutat italiana. Per la tornada, assegura que està refrescant el correu electrònic constantment, donat que si en condicions normals va patir un inconvenient, amb una vaga pel mig no les tenia totes: "Per ara tot està bé", diu.
Cap a Nàpols és on tornen en Luigi Rugiero i la seva família, després d'una estada a Catalunya de diversos dies en què han gaudit del país amb cotxe. "Vam trucar a informació de Ryanair i ens van dir que la vaga no tindria impacte en el viatge de tornada, així que vam seguir amb la nostra ruta", destaca. En aquest sentit, assegura que espera poder tornar a casa sense entrebancs.
L'Anna Morata i la seva família són de Barcelona, i aquest divendres volen cap a Torí. "Hem pensat de venir una mica abans per si ens agafava la vaga, de moment tot va a l'hora, ara facturarem", explica.
Més previsors encara és la colla que acompanya la Marisa Cabañas. Són una desena de persones que tenen el vol a Copenhaguen programat a mitja tarda, però no les tenien totes. "Hem decidit venir aviat, a les 9.00 h ja hi érem, així que farem una mica de turisme per l'aeroport", explica. La seva inquietud es basa en el fet que diumenge han d'embarcar a un creuer pels fiords, i tot i que hi ha un parell de dies pel mig, volien anar sobre segur.
La vaga seguirà aquest divendres amb el personal de terra de Ryanair, i s'ampliarà a dissabte i diumenge amb la suma dels treballadors del grup Menzies, que dona servei de terra a aerolínies com Emirates, British Airways, Latam, Turkish Airlines o Norwegian. En aquest cas, la protesta serà de 24 hores, i es repetirà els tres caps de setmana d'agost.
