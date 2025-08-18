Risc d’addicció

Catalunya acapara el nombre més gran de màquines escurabutxaques a Espanya: aquests els municipis més destacats

Barcelona concentra 2.883 establiments amb dispositius recreatius i localitats com Granyanella i la Jonquera sobresurten per la seva proporció de bars amb terminals de joc per població

Dues màquines escurabutxaques / FRANCESC CASALS

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Catalunya és la comunitat autònoma amb més màquines escurabutxaques en bars i locals, amb 33.611 instal·lades, segons dades del 2024 del Ministeri de Drets Socials i Consum. La primera plaça ja l’ocupava a principis de la dècada passada, tot i que aquest tipus de joc d’atzar, que pot fomentar l’addicció, està en retrocés: des de 2014 s’han retirat 4.707 màquines a Catalunya, tot i que l’any passat n’hi havia 294 més que el 2023.