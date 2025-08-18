Risc d’addicció
Catalunya acapara el nombre més gran de màquines escurabutxaques a Espanya: aquests els municipis més destacats
Barcelona concentra 2.883 establiments amb dispositius recreatius i localitats com Granyanella i la Jonquera sobresurten per la seva proporció de bars amb terminals de joc per població
Jordi Ribalaygue
Catalunya és la comunitat autònoma amb més màquines escurabutxaques en bars i locals, amb 33.611 instal·lades, segons dades del 2024 del Ministeri de Drets Socials i Consum. La primera plaça ja l’ocupava a principis de la dècada passada, tot i que aquest tipus de joc d’atzar, que pot fomentar l’addicció, està en retrocés: des de 2014 s’han retirat 4.707 màquines a Catalunya, tot i que l’any passat n’hi havia 294 més que el 2023.
El ranquing canvia quan es pondera per població. Catalunya és la novena comunitat en proporció de terminals de joc per residents. Té repartides 4,19 escurabutxaques per 1.000 habitants, menys que a Astúries (5,49 per 1.000 persones), el País Basc (4,66 per 1.000 persones) o el País Valencià (4,53 per 1.000 persones), però més que a les Balears (3,6 per 1.000 persones), però més que a les Balears (1. Andalusia (3,59 per 1.000 persones) o la Comunitat de Madrid (2,40 per 1.000 persones).
A més, es comptabilitzen 15.502 establiments a Catalunya amb aquesta classe de recreatius que poden induir a la ludopatia. Si fa dècades eren part del paisatge habitual en la restauració de barri, avui molts establiments les eviten. Entre el 2023 i el 2024, van deixar d’oferir escurabutxaques a la clientela33 locals. A Barcelona es concentren 2.883 locals amb escurabutxaques i una taxa d’1,71 negocis amb terminals per 1.000 residents, per sota de la mitjana.
¿I quins són els municipis on més proliferen els bars amb màquines? Les dades, obtingudes per l’ACN a través d’una sol·licitud d’informació pública al Departament d’Economia, brinden resultats dispars segons com s’analitzin. De fet, la classificació varia molt si s’examinen tots els municipis de Catalunya sense cribrar per nombre d’habitants o si s’exclou els pobles amb menys de 1.000 veïns.
De Granyanella a la Jonquera
En cas de prendre les xifres de totes les 947 localitats catalanes sense excepció, les més petites acaparen el ‘top 20’ de més ràtio de escurabutxaques per veí. La que presenta una proporció més alta d’establiments amb màquines de joc en relació amb la seva població és Granyanella, a la comarca de la Segarra. Amb 140 habitants, compta amb sis bars amb escurabutxaques i per tant una proporció equivalent a 42,9 locals que els ofereixen per cada 1.000 persones. El segueixen Sant Pere Sallavinera, a l’Anoia (12,7 negocis amb terminals per 1.000 persones ); Camarasa, a la Noguera (12,2 per 1.000 persones ), i Siurana, a l’Alt Empordà (11,3 per 1.000 persones). Cap dels tres arriba al miler de veïns censats.
Dels 20 municipis amb més percentatge de bars amb aparells recreatius, només un supera els 1.000residents. És la Jonquera, la cinquena localitat amb més ràtio d’establiments amb escurabutxaques per població a Catalunya i la que encapçala la llista si es descompten els pobles petits. El municipi fronterer de l’Alt Empordà, amb 3.361 residents, acredita 10,4 locals amb màquines per 1.000 habitants i 35 negocisamb recreatius.
La proporció es retalla a menys de la meitat en el següent municipi de la taula, Castelló d'Empúries, també a l’Alt Empordà. Suma 4,9 bars amb escurabutxaques de mitjana i 59 locals que tenen almenys una màquina. Amb més de quatre negocis amb terminals per 1.000 veïns apareixen Llorenç delPenedès, al Baix Penedès (4,1 ); Vilamalla, a l’Alt Empordà (4,1), i Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès (4).
A l’entorn de Barcelona, Sant Adrià de Besòs és la ciutat amb una ràtio més pronunciada, d’acord amb les dades publicades per ACN: amb uns 39.000 habitants, suma 3,6 bars amb escurabutxaques per 1.000 residents i 138 negocis equipats amb màquines. El segueixen Barberà del Vallès (90 establiments i 2,68 locals amb aparells per un miler de veïns) i el Prat de Llobregat (176 establiments i 2,67 locals amb aparells per 1.000 veïns).
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi